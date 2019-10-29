Неликвидные автомобили: их будет сложно продать

Приобрести машину иногда совсем несложно. Но иногда возникает необходимость ее продать и тогда начинается самое интересное – одни экземпляры уходят почти мгновенно, а другие остаются с владельцем надолго. Все дело в ликвидности

По данным «Авторамблера», ликвидность автомобиля на вторичном рынке складывается из множества факторов. Если вкратце, это бренд, год выпуска, модификация, оснащение, распространенность, даже имидж модели и марки в целом. Кроме того, как мы недавно выяснили, цвет тоже может сыграть свою положительную или отрицательную роль. О техническом состоянии говорить не станем – очевидно, что машину в состоянии “зомби” реализовать куда сложнее, чем ухоженный экземпляр.

Следует также учитывать отечественный менталитет. Автор этих строк однажды слышал весьма показательную фразу из уст одного автовладельца: “Я лучше буду ездить на ломучем “немце”, чем хорошем “французе””. Полагаем, что очень многие, увы, одобрительно покивают головой, услышав подобное.

Volkswagen Tiguan

В немалой степени неликвидом автомобили становятся под влиянием не только имиджа, но и дурной славой о надежности. Примером тому служат проблемы при перепродаже, которые можно поиметь с творениями Volkswagen Group, оснащенными бензиновыми наддувными двигателями 1,4 TSI. В первую очередь это Tiguan, хотя агрегат ставился на многие другие машины Volkswagen Group – например, на Golf, Octavia, Yeti.

Мотор имеет ряд слабых мест, например, возможны проблемы с ГРМ, топливной аппаратурой и “сухой” преселективной коробкой передач DSG с двумя сцеплениями.

Skoda Yeti

Субкомпактный кроссовер с мотором 1.2 TSI имеет схожие с Tiguan проблемы. К надежности мотора есть много вопросов и, кроме того, покупатели часто избегают столь компактных турбонаддувных агрегатов. Реализация подобной версии потребует терпения и буддийского спокойствия.

Nissan Qashqai

Российские автомобилисты скептически относятся к компактным двигателям. А, если он еще и с наддувом и при этом сочетается с вариатором, то и подавно. Все это великолепие есть у Nissan Qashqai – 115-сильный мотор объемом 1.2 л с турбонагнетателем агрегатируется с бесступенчатой коробкой передач.

Привод передний. Интересно, что некоторые перекупщики стараются вообще не связываться с этой модификацией из-за сложностей с реализацией.

Nissan Terrano

Потратить время можно и при продаже Nissan Terrano. Понятно, почему – потребитель скорее возьмет раскрученный и известный Renault Duster, нежели его непонятно зачем облагороженного “клона”.

Mercedes-Benz S600

Длительная продажа, скажем, Mercedes-Benz S600 W221 не вызывает удивления. Двенадцатицилиндровый наддувный монстр M275 с сумасшедшим транспортным налогом (в столице свыше 75 тысяч рублей) сложно назвать совершенно ненадежным, но проблем, выливающимся в дорогостоящие ремонты, у него хватает. Все это в совокупности может отпугнуть даже тех, кто сознательно нацелен на подержанный, дорогой в содержании премиум.

BMW 750i

Здесь мы бы отметили машины с печально известной “восьмеркой” N63B44 объемом 4,4 л, в развале которой установлены два турбонагнетателя. Такой в основном можно встретить на “семерках” F01/02, а также кроссоверах X5 и X6.

Один из самых проблемных моторов BMW, известный топливной аппаратурой, турбинами и прочими “радостями”, порой вынуждает владельцев продавать машины за смешные деньги – нам лично известно несколько примеров, когда хозяева были готовы расстаться с четырехколесным кровососом “прямо сейчас” и за сумму “дай хоть сколько-нибудь”. Впрочем, в природе, возможно, встречаются и неплохие экземпляры. Наверное.

Volvo S80 V8

Шведские машины в целом сложно назвать очень уж ликвидными, но в их славной когорте есть откровенный “висяк” – восьмицилиндровые модификации седана S80 второго поколения и кроссовера XC90 первой генерации.

Volvo XC90 V8

Мотор Yamaha объемом 4,4 л выдает 315 л.с., оборачивающиеся огромным транспортным налогом, а его аппетиту позавидовали бы викинги. На вторичном рынке модификации с V8 стоят умеренно, а некоторые продавцы готовы сходу скинуть около ста тысяч рублей – лишь бы купили.

Mazda CX-7

Сложности при поиске нового хозяина для кроссовера с 2,3-литровым турбонаддувным двигателем – а речь именно об этой модификации, а не версии с атмосферным мотором объемом 2,5 л – вполне возможны.

Причина в дурной славе агрегата, который может “порадовать” задирами вкладышей, поломками турбонагнетателя, расходом масла и растянутыми цепями ГРМ.

Haval H9

Китайский внедорожник, мимикрирующий под Toyota Land Cruiser Prado и Lexus LX, неплох как автомобиль. Другое дело, что он недешев, а реализовать его очень сложно – российский автовладелец, имеющий достаточную сумму скорее посмотрит в сторону тех же именитых японских внедорожников.

Тотальный неликвид

Ряд специфичных автомобилей продать на вторичке может быть весьма сложно. Это продукция Alfa Romeo и Fiat, которую в народе принято бояться и считать ненадежной, американские машины для внутреннего рынка и малоизвестных брендов, “французы”, ориентированные на узкую категорию ценителей, праворульные модели спортивного толка вроде Toyota Mark II Tourer V с порой необоснованно высоким ценником, кучей нужного и ненужного тюнинга, а также не слишком чистыми документами.

Тем не менее, и здесь все не так однозначно. Каким бы специфичным и узкоспециализированным не был автомобиль, на него может найтись желающий. Адекватная цена, хорошее состояние – и вот уже “эксклюзив” уезжает к соклубнику или просто владельцу, который хочет много эффекта за мало денег.

Придется запастись терпением при продаже городских “малышей” размерного класса А – всех этих smart, Peugeot 107 и прочих Citroen C1, а также японских кей-каров, ориентированных разве что на поклонников жанра. На дорогах России пока что царит закон джунглей – кто больше и премиальнее, тот прав.