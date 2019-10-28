ЗАЗ превратили в стильный минивэн

ЗАЗ превратили в стильный минивэн
Октябрь 28 08:35 2019

Его создал много лет назад народный умелец Иван Лукьянович Лось и назвал свое детище «Лосенок».

Этот самодельный автомобиль можно назвать одним из самых оригинальных, построенных когда-либо на узлах и агрегатах ЗАЗ.  Машина с однообъемным кузовом типа минивэн напоминает легендарную Fiat 600 Multipla, выпускавшуюся с 1956 года. У этих машин даже одинаковая, заднемоторная компоновка.

Хотя дизайн в нашем минивэне уже куда более угловатый. Передние фары и лобовое стекло напоминают  микроавтобус РАФ-2203.«Лосенок» позаимствовал у ЗАЗ не только двигатель воздушного охлаждения, но и коробку передач.

минивэн "Лосёнок"

Посадка на второй ряд сидения происходит через небольшие сдвижные дверцы – с обоих бортов. Однако самым интересным является процесс  посадки-высадки на водительское место и переднее пассажирское сиденье. Для пущего удобства для этого нужно не только сдвинуть левую или правую дверку, а еще и откинуть вперед лобовое стекло.

Сегодня уникальный минивэн «Лосенок» бережно хранится в частной коллекции в Днепре.минивэн "Лосёнок"

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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