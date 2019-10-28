Заводские пилоты УАЗ вошли в тройку сильнейших по итогам ралли-рейда «Симбирский тракт»

Заводские пилоты УАЗ вошли в тройку сильнейших по итогам ралли-рейда «Симбирский тракт»
Октябрь 28 16:11 2019

В минувшие выходные заводская команда УАЗ успешно завершила финальную гонку Чемпионата России и Чемпионата Ульяновской области. Пилоты стали серебряными и бронзовыми призерами ралли-рейда

В экстремальных условиях изнурительной гонки команда Ульяновского автозавода сумела обеспечить себе преимущество и заслуженно занять ступени наградного подиума. Несмотря на сложность маршрута, изобиловавшего скоростными спецучастками, экипажи Дмитрия Рыбина с Андреем Батенко на УАЗ Патриот, а также Михаила Кутинова с Максимом Плюхиным на УАЗ Пикап в суровой борьбе сумели обойти опытных соперников. Заводские пилоты, преодолев свыше семи сотен километров боевой дистанции и оставив позади большинство участников, смогли завоевать два комплекта наград из трёх. В очередной раз ульяновские внедорожники продемонстрировали состоятельность в жёстких реалиях ралли-рейда.Награждение победителей

Гонщики заводской команды Михаил Кутинов и Максим Плюхин удостоились наград за второе место в классе «Национальный». Их коллеги Дмитрий Рыбин и Андрей Батенко, вошедшие в пятёрку сильнейших экипажей по итогам Чемпионата России 2019 года, заняли третью ступень победного подиума в той же категории. На пьедестал пилоты «заехали» на «боевых» УАЗ Пикап/Патриот, оснащённых внедорожными шинами BFGoodrich М/Т КМ3, блокировками переднего и заднего дифференциалов, каркасом безопасности и гоночными креслами.УАЗ Патриот

На тему:

  Article "tagged" as:
ПатриотУАЗ
  Категории:
НовостиСпорт
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Porsche Cayenne подключается к розетке

Porsche Cayenne подключается к розетке 0

Количество ДТП с мотоциклистами в Москве снизилось на треть

Количество ДТП с мотоциклистами в Москве снизилось на треть 7

KIA Motors открыла новый завод

KIA Motors открыла новый завод 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.