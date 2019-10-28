Заводские пилоты УАЗ вошли в тройку сильнейших по итогам ралли-рейда «Симбирский тракт»

В минувшие выходные заводская команда УАЗ успешно завершила финальную гонку Чемпионата России и Чемпионата Ульяновской области. Пилоты стали серебряными и бронзовыми призерами ралли-рейда

В экстремальных условиях изнурительной гонки команда Ульяновского автозавода сумела обеспечить себе преимущество и заслуженно занять ступени наградного подиума. Несмотря на сложность маршрута, изобиловавшего скоростными спецучастками, экипажи Дмитрия Рыбина с Андреем Батенко на УАЗ Патриот, а также Михаила Кутинова с Максимом Плюхиным на УАЗ Пикап в суровой борьбе сумели обойти опытных соперников. Заводские пилоты, преодолев свыше семи сотен километров боевой дистанции и оставив позади большинство участников, смогли завоевать два комплекта наград из трёх. В очередной раз ульяновские внедорожники продемонстрировали состоятельность в жёстких реалиях ралли-рейда.

Гонщики заводской команды Михаил Кутинов и Максим Плюхин удостоились наград за второе место в классе «Национальный». Их коллеги Дмитрий Рыбин и Андрей Батенко, вошедшие в пятёрку сильнейших экипажей по итогам Чемпионата России 2019 года, заняли третью ступень победного подиума в той же категории. На пьедестал пилоты «заехали» на «боевых» УАЗ Пикап/Патриот, оснащённых внедорожными шинами BFGoodrich М/Т КМ3, блокировками переднего и заднего дифференциалов, каркасом безопасности и гоночными креслами.