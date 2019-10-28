149 интересных ретро-автомобилей конфисковали у мошенников

У финансовых мошенников конфисковали полторы сотни редких автомобилей на 6 миллионов долларов

В США пройдет необычный аукцион – с молотка уйдут 149 интересных ретро-автомобилей, причем все они конфискованы у мошенников.

В конце 2018 года агенты ФБР изъяли автомобили у организаторов финансовой пирамиды, обвиняемых в присвоении 800 миллионов долларов. Оценочная стоимость машин составляет 6 миллионов долларов.

Коллекция весьма разнообразная. Здесь есть довоенные лимузин Cadillac и Chrysler Airflow, масл-кары Dodge Charger Daytona, Shelby GT500 Eleanor и Chevrolet Chevelle, а также современные Dodge Challenger Demon и Cadillac CTS-V.

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