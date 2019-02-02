Geely Design открывает студию дизайна и инноваций в Великобритании

Известный британский дизайнер (ранее Jaguar Land Rover) возглавит студию Geely Design UK

Geely Auto Group объявляет о присоединении ведущего британского дизайнера Уэйна Берджесса (экс Jaguar Land Rover) к Geely Design, глобальной сети дизайнерских студий Группы.

Уэйн Берджесс занял пост директора по дизайну и вице-президента Geely Design UK, новой дизайнерской студии, расположенной в центре британской автомобильной промышленности – Ковентри.

В ближайшие пять лет Geely Design UK планирует расширить штат, который будет насчитывать около 100 человек. Кроме того, сеть будет оказывать поддержку дизайн-студиям брендов Geely Auto Group: Geely Auto, LYNK & CO, PROTON, Lotus, а также Лондонской компании электромобилей (LEVC).

Питер Хорбери (Peter Horbury), исполнительный вице-президент по дизайну Geely Auto Group, отметил: «Открытие Geely Design UK демонстрирует лидирующие позиции Великобритании в области творчества и дизайна. Уэйн Берджесс в свою очередь обладает богатым опытом в дизайне автомобилей премиум-класса, который поможет нам развивать наши бренды».

Уэйн Берджесс, вице-президент Geely Design UK, сказал: «За последние пять лет команда Geely Design стала одной из сильнейших в области автомобильного дизайна. Я с нетерпением жду сотрудничества с Питером Хорбери и командой Geely».

Geely Design – это глобальная сеть, объединяющая студии в Шанхае, Гетеборге, Барселоне, Калифорнии и Ковентри. Штат компании насчитывает более 900 человек. Сеть имеет все возможности для поддержки портфеля брендов Geely Auto Group.