Модель Škoda Superb отмечает юбилей

С осени 1934 года самые престижные модели ŠKODA носят имя SUPERB

Первый ŠKODA SUPERB нового поколения был представлен в 2001 году

С июля этого года семейство SUPERB пополнилось версией SCOUT. В начале следующего года на европейский рынок выйдет plug-in гибридный SUPERB iV

85 лет назад, в 1934 году, ŠKODA представила модель SUPERB, которая выпускалась вплоть до 1949 года

Имя новинки подчеркивало высокое качество и комфорт автомобилей класса «люкс», которые до этого назывались ŠKODA 640. В 2001 году чешский бренд возродил прославленное имя, представив первый ŠKODA SUPERB нового поколения. Сегодня флагман марки третьего поколения выпускается в кузовах лифтбек и универсал и продолжает традиции успеха своих предшественников.

Завод Laurin & Klement в Млада-Болеславе начал выпускать роскошные автомобили представительского класса еще 110 лет назад. В 1907 году модель FF стала первой в Центральной Европе, получившей 8-цилиндровый рядный двигатель. Вслед за ней появились автомобили, оснащенные рядными 6-цилиндровыми двигателями Найта с золотниковым механизмом газораспределения, которые отличались тихой и плавной работой. Также с 1929 по 1933 год выпускалась ŠKODA 860 с 8-цилиндровым двигателем, которую позднее сменила ŠKODA 640. Последняя отличалась инновационной по тем временам хребтовой (трубчатой) рамой и независимой подвеской всех колес. Именно она стала первой моделью, получившей имя SUPERB, которое до сих пор является синонимом самого лучшего от ŠKODA.

Английское название «SUPERB» происходит от латинского слова superbus, которое означает «исключительный», «превосходный». ŠKODA представила новое имя модели ŠKODA 640 в 1934 году, чтобы подчеркнуть выдающиеся качества автомобиля. В 1935 году красный SUPERB длиной 5,5 м, шириной 1,7 м и высотой 1,66 м был передан руководителю ŠKODA Group Карелу Ловенштайну (Karel Loevenstein).

Полноценное производство ŠKODA SUPERB началось в 1935 году. Премиальная модель чешского бренда оснащалась 6-цилиндровым двигателем объемом 2,5 л и мощностью 55 л.с. (40 кВт). Высокий спрос быстро привел к нехватке автомобилей и увеличенному сроку поставки: версию с закрытым кузовом клиентам приходилось ждать четыре недели, а кабриолет SUPERB – вдвое больше. В качестве дополнительных опций к стандартной комплектации предоставлялось радио и полки из красного дерева позади передних сидений.

Практически каждый год компания представляла технические инновации для своего флагмана – это касалось как двигателя, так и дополнительного оснащения. После того, как было построено более 600 автомобилей с нижним приводом клапанов (SV), в 1938 году ŠKODA представила модель SUPERB OHV с 6-цилиндровым двигателем рабочим объемом 3 137 см3 и мощностью 80 л.с. (59 кВт). Незадолго до 1940 года, когда производство было остановлено из-за войны, компания выпускала только небольшие партии SUPERB 4000 с двигателями V8. Но уже в 1946 году производство возобновилось. Обновленная модель предоставлялась под гражданские нужды и была выпущена более чем тысячным тиражом, после чего ее производство вновь было остановлено в 1949 году. Также в эти годы ŠKODA произвела 1 600 ŠKODA 952 и ŠKODA 956 для военных нужд.

В 2001 году SUPERB вернулся: современная модель первого поколения пополнила портфолио чешского бренда в классе среднеразмерных автомобилей. SUPERB сразу же задал новый стандарт по объему свободного пространства пассажиров, впечатлил клиентов привлекательным дизайном и соотношением «цена-качество». Передав клиентам 136 068 экземпляров модели, ŠKODA запустила производство ŠKODA SUPERB второго поколения в 2008 году. Этот автомобиль отличался уникальным кузовом с двойной задней дверью, который совмещал в себе все преимущества седана и большой багажник хэтчбека. Все это сделало SUPERB еще более практичным.

Год спустя чешский бренд представил версию ŠKODA SUPERB COMBI в кузове универсал, объем багажника которого составлял от 633 до 1 865 л. Базирующийся на современной платформе SUPERB второго поколения стал первым автомобилем ŠKODA, который можно было оснастить бесключевой системой доступа и запуска двигателя KESSY. К 2015 году на заводе в городе Квасины было выпущено 404 756 лифтбеков SUPERB и 217 734 универсалов SUPERB COMBI.

Сегодня ŠKODA SUPERB третьего поколения, представленный в 2015 году, продолжает пользоваться популярностью. До его появления ни одна модель чешского бренда не была оснащена таким количеством инновационных технологий и практичных решений в духе Simply Clever. Кроме того, инженеры ŠKODA никогда ранее не разрабатывали автомобиль со столь просторным салоном и вместительным багажником.

В 2019 году флагман чешского бренда был обновлен. ŠKODA SUPERB получил полностью светодиодные матричные фары и новые электронные системы, что позволило флагману марки стать одним из самых безопасных и комфортных автомобилей в своем классе. Модельный ряд в Европе был дополнен универсалом повышенной проходимости SCOUT и модификацией с дизелем 2.0 TDI (150 л.с./110 кВт) из нового семейства двигателей EVO, которые отличаются высокими динамическими характеристиками, топливной эффективностью и низким уровнем выбросов. В следующем году в европейском портфолио ŠKODA появится plug-in гибридная версия SUPERB iV, которая станет первой электрифицированной моделью в семействе.

Около 54% всех SUPERB продаются в Европе. Тем не менее, флагман чешского бренда пользуется популярностью и в Китае: в 2018 году из 137 500 выпущенных автомобилей 43 700 было передано клиентам из Поднебесной. Практически каждый третий автомобиль ŠKODA, проданный в Китае – это SUPERB. Вторым по объему рынком для флагмана ŠKODA является Германия: в 2018 году здесь было реализовано 19 200 автомобилей. Всего же с 2001 года и до конца первого квартала 2019 года ŠKODA выпустила 1 280 600 экземпляров SUPERB.