Новые дилерские центры Тойота и Лексус открыты в Минске

В Минске состоялось официальное открытие двух новых дилерских центров Тойота и Лексус – Тойота Центр Минск Восток и Лексус-Минск

Тойота Центр Минск Восток является вторым официальным дилером Тойота в Минске и в Беларуси в целом. Лексус-Минск стал первым официальным дилером Лексус в Беларуси, расширив глобальную географию присутствия бренда.

Компания Тойота постоянно расширяет дилерскую сеть, создавая для клиентов новые, более комфортные, возможности для доступа к миру автомобилей Toyota и Lexus. Два новых дилерских центра в Минске отличаются удобным расположением, они построены и оснащены в полном соответствии со стандартами двух брендов. Общая площадь территории дилерских центров составляет более двух гектаров. Тойота Центр Минск Восток включает в себя шоу-рум площадью 1121 кв. м и впечатляющую сервисную зону на 2774 кв. м, где находятся 13 слесарных и 6 кузовных постов, а также покрасочная камера. Дилерский центр Лексус-Минск состоит из шоу-рума площадью 886 кв. м и сервисной зоны на 488 кв. м, а также использует 4 отдельных слесарных поста и другую инфраструктуру на территории Тойота Центра Минск Восток.

Тойота Центр Минск Восток и Лексус-Минск предоставляют весь спектр услуг для приобретения и послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в соответствии с высочайшими стандартами качества и клиентского сервиса, которые отличают оба бренда. Комфортные условия для пребывания клиентов обеспечены неукоснительным соблюдением принципа компании Тойота: «Клиент на первом месте». Экспертная подготовка персонала, возможности для приема автомобилей на сервис в присутствии клиента, просторные и комфортные зоны отдыха, фирменные бутики Toyota и Lexus позволяют создать атмосферу заботы о каждом посетителе дилерского центра.

В Тойота Центре Минск Восток и Лексус-Минск клиентам доступны программы кредитования, лизинг, страхование, гарантийное и послегарантийное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus, комфортный обмен автомобилей с пробегом на новые по программе trade-in и другие услуги.

Новые дилерские центры Тойота и Лексус в Минске принадлежат известному холдингу «Атлант-М». Тойота Центр Минск Восток и Лексус-Минск стали для «Атлант-М» первыми совместными проектами с компанией Тойота и брендами Toyota и Lexus.