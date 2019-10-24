Лимитированная серия пикапов Mercedes-Benz Х-Класса

Если серийные пикапы даже с дополнительными аксессуарами Вам кажутся слишком обыденными, обратите внимание на лимитированную серию

Благодаря эксклюзивной линии исполнения Night Edition Вы сможете расставить необходимые акценты. При этом Х-Класс будет гармонично вписываться как в городской поток, так и выступать уверенным покорителем внедорожья. Стоимость первого премиального пикапа в исполнении Night Edition составляет от 4 125 000 рублей с НДС.

Линия исполнения White Night превращает Х-Класс в рыцаря в белых доспехах, в то время как Black Night облачает его в плащ загадочного незнакомца. Выберете тот образ, который ближе Вам. Для лимитированной серии специально подобраны элементы в черном цвете и дизайне. Это, например, 18-дюймовые колесные диски, корпусы боковых зеркал, решетка радиатора и звезда в ней, пороги и спортивная дуга в кузове. На ковриках есть контрастная вышивка с названием лимитированной версии Night Edition.

В качестве базы для этой ограниченной серии взят Х 350 d с мощным 3-литровым дизельным двигателем 190 кВт (258 л.с.) и крутящим моментом 550 Н·м. С ним, а также высоким клиренсом 222 см, понижающей передачей и опциональной блокировкой заднего дифференциала Вам не страшны никакие преграды. Этот многофункциональный премиальный пикап станет надежным спутником, куда бы Вы не отправились.