Финал чемпионата России по мотогонкам RSBK пройдет в Грозном

22 сентября на автодроме «Крепость Грозная» состоится финал чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам RSBK

Чемпионат России по мотогонкам RSBK, до недавнего времени собирал толпы любителей высокой скорости только в Центральной и Приволжской части России, но расширение географии не заставляет себя ждать и уже осенью чемпионат впервые «ворвется» на юг России. Город Грозный станет одним из локомотивов мотоспорта, приняв грандиозный финал чемпионата на одной из лучших гоночных трасс страны!

Мотогонки – это чувство свободы и ощущения высокой скорости в одном флаконе. Мотогонки подобны искусству управления лошадью, именно здесь раскрываются основные качества всадника. Конные наездники Северного Кавказа с давних времен были виртуозами вольтижировки и с особой филигранностью выполняли различные трюки в единении со своим конем. Смелость и выносливость горцев – это именно те качества, которые также необходимы пилоту на гоночном треке. Выступая на спортивных мотоциклах, пилоты соревнуются между собой на предельной скорости, выясняя кто из них быстрее преодолеет расстояние гоночного полотна и техничнее пройдет все повороты.

Стать частью мотоцикла и прочувствовать каждое его движение на скорости 300 км/ч под силу далеко не каждому спортсмену! В финале RSBK мотогонщики со всей страны сразятся как в личном, так и в командном зачете, на кону которого стоит призовой фонд в размере 1 миллиона рублей – борьба ожидается с максимальной отдачей. Каждый посетитель этапа сможет проникнуться напряженной атмосферой соревнований, увидеть своими глазами борьбу пилотов во всей красе и узнать имя чемпиона!