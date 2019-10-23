Мировые премьеры Mitsubishi на Токийском автосалоне

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) сегодня представила MI-TECH CONCEPT малогабаритный электрифицированный SUV и сверхвысокий K-WAGON CONCEPT на Токийском автосалоне 2019

Такао Като (Takao Kato), главный исполнительный директор MMC, и Ашвани Гупта (Ashwani Gupta), главный операционный директор MMC, представили новинки на пресс-конференции и рассказали о стратегии ММС по развитию электрификации.

«Мы сосредоточились на технологии электрификации, особенно подключаемых гибридах (PHEVs)”, – сказал Такао Като. “Мы будем расширять нашу линейку электрифицированных автомобилей, предоставляя больше вариаций и используя разнообразные технологии электрификации в альянсе, чтобы в будущем сделать MMC лидером в категории PHEV».

Ашвани Гупта добавил, что MMC планирует использовать любую из своих технологий электрификации для новых средних и компактных внедорожников к 2022 году, а также для kei car в ближайшем будущем.

Что касается концепта SUPER HEIGHT K-WAGON, то компания объявила, что это вторая волна автомобилей следующего поколения Kei, и планирует выпустить ее до конца текущего финансового года.

Обзор MI-TECH CONCEPT

Концепт MI-TECH был задуман как “небольшой гибридный электрический внедорожник, который обеспечивает непревзойденное удовольствие от вождения и уверенность на любом покрытии при свете и ветре”. Этот концепт-кар воплощает в себе девиз бренда MMC – “Drive Your Ambition”. Новая легкая и компактная трансмиссия PHEV, четырехмоторная электрическая система 4WD и передовые технологии помощи водителю и превентивной безопасности – и это все уместилось в малогабаритном электрифицированном внедорожнике.

Динамичный багги-дизайн

В рамках концепции “вдохновение для приключений” MI-TECH разработан как динамичный автомобиль типа багги, который воплощает саму суть бренда Mitsubishi.

Ощущение прогрессивности электромобиля выражается через светло-голубой цвет кузова и акценты медного цвета в оформлении решетки радиатора и интерьере.

Передняя часть автомобиля исполнена в фирменной концепции дизайна ММС – Dynamic Shield. В центре решетки радиатора материал с эффектом сатин с элементами медного цвета, чтобы подчеркнуть принадлежность модели к семейству электрокаров. Т-образные фары встроены в переднюю часть, чтобы подчеркнуть его оригинальный внешний вид.

На нижнем уровне переднего бампера, справа и слева, расположены алюминиевые защитные накладки, не препятствующие забору воздуха.

По бокам модели – высоко поднятые крылья и шины большого диаметра, которые демонстрируют высокий уровень мобильности, внедорожные характеристики и устойчивость на любом покрытии. Рельеф кузова излучает грандиозность и стремительность, напоминая цельный слиток металла, обработанный в автомате для резки, а широкие входные пороги по обеим сторонам устанавливают баланс между практичностью и дизайном.

Задняя часть оформлена в виде уверенного шестиугольника, чтобы подчеркнуть надежность внедорожника. Т-образные задние фонари имеют тот же дизайн, что и фары на передней части.

Внутри, горизонтальная приборная панель и функциональная конструкция делают управление более легким. Горизонтальная тема дополнительно поддерживается медными линиями, добавленными на приборной панели и рулевом колесе. Переключатели в форме клавиатуры расположены на центральной консоли так же по горизонтали, а передняя рукоятка функционирует и как ручная панель, чтобы сделать переключения более удобными. Функции представлены в простой интуитивной манере, понятной с первого взгляда, и приятны при нажатии.

MMC развивает дизайн, который дает водителю дополнительное спокойствие и уверенность. Проекция экрана на лобовое стекло дает всю необходимую информацию в графиках, таких как поведение автомобиля, распознавание местности и оптимальное управление маршрутом.

Легкая, компактная трансмиссия PHEV

Силовой генератор в новой трансмиссии PHEV представляет собой легкий, компактный газотурбинный двигатель-генератор вместо традиционного бензинового двигателя. По мере роста заботы об окружающей среде и тенденции к сокращению выбросов, концепция предлагает технологическое решение подключить трансмиссию PHEV к небольшому внедорожнику. Газотурбинный двигатель-генератор имеет высокую производительность для своих габаритов и веса.

Еще одним преимуществом газовой турбины является ее гибкость для работы на различных видах топлива, таких как дизельное топливо, керосин и спирт, которые могут быть выбраны в зависимости от региона. У модели чистый выхлоп, что соответствует вопросу охраны окружающей среды и сохранения энергии.

Электрифицированная система 4WD

MMC гордится тем, что применил свою интегрированную систему управления динамикой автомобиля S-AWC к системе Quad Motor 4WD с передним и задним двухмоторным активным управлением заноса (AYC). Создание тормозных суппортов электрическими также позволило обеспечить высокую реакцию, высокую точность управления полным приводом и тормозным усилием четырех колес, обеспечивая при этом значительное улучшение поворотных и тяговых характеристик. Когда вы едете по бездорожью и два колеса из четырех прокручиваются, возможность перераспределять оптимальный крутящий момент, позволяет передать необходимую силу на те два колеса, которые еще находятся на земле, и продолжать движение. Таким образом, MMC обеспечил безопасный, волнующий опыт вождения, в котором водитель чувствует себя уверенно в любых условиях, будь то ситуация ежедневного вождения или движение по бездорожью, а также позволяет испытывать новые захватывающие впечатления от вождения, такие как 180-градусные вращения путем встречного вращения левых и правых колес.

Передовые технологии помощи водителю и превентивной безопасности

Автомобиль оборудован специальным интерфейсом Human Machine Interface (HMI), который показывает различную информацию, обнаруженную с помощью зондирующей технологии, в том числе через оптические датчики на лобовом стекле в формате дополненной реальности (AR). Используя информацию об автомобиле, дороге и окружающих условиях движения, показанных на лобовом стекле AR, водители могут принимать более точные решения даже при плохой видимости.

Концепт-кар, оснащенный также MI-PILOT – технологией помощи водителю следующего поколения, расширяет поддержку водителя не только на автострадах и обычных дорогах, но и на бездорожье.

Обзор SUPER HEIGHT K-WAGON CONCEPT

Концепция SUPER HEIGHT K-WAGON – это сверхвысокий универсал серии Kei следующего поколения, предназначенный для водителей, желающих проехать больше мест и дальних расстояний. Предлагая широкое открытое пассажирское пространство салона, он обеспечивает производительность и функциональность, необходимые в этой категории транспортных средств вкупе с дизайном, который выражает уникальный характер внедорожников MMC.

Дизайн в стиле внедорожника

Для передней части использована узнаваемая концепция дизайна ММС Dynamic Shield, элементы со стальным покрытием расположены перпендикулярно к горизонтальным линиям решетки.

Его вид сбоку излучает силу, вместе с силуэтом кабины, который использует длинную колесную базу и скульптурные, активные характерные линии. В то же время, оформление боковых порогов и колесные арки выполнены в черном цвете, чтобы подчеркнуть уникальность и внедорожный характер.

Концепт-кар разработан в цветовой гамме, чтобы подчеркнуть стремление водителей активно проводить время на открытом воздухе, его цвет кузова представляет собой двухцветные комбинации оливкового и белого цветов с серебряными рейлингами на крыше. Колесные диски повторяют цвета кузова, создавая единство восприятия образа.

Изысканный интерьер и комфорт на высшем уровне

Предлагая общее широкое пассажирское пространство концепт-кара, создатели максимально увеличили место для размещения на задних сиденьях, в частности с учетом семейного использования. С самым большим проходом задней двери и задним местом для ног в своем классе, теперь пассажиры имеют достаточно места, чтобы расслабиться.

В его премиальном интерьере доминируют коричневые оттенки, акценты расставлены с помощью оранжевого цвета. Обивка сидений выполнена из искусственной кожи с простежкой в виде ромбов, подчеркивающей ощущение высокого качества исполнения.

SUPER HEIGHT K-WAGON CONCEPT, оборудованный высокопроизводительным двигателем и вариатором (CVT), обеспечивает быстрое, свободное от стресса представление о дороге в низкоскоростных и высокоскоростных режимах движения, благодаря продвинутой технологии ассистентов безопасности и помощи водителю.

Пакет технологий e-Assist для превентивной безопасности, включая MI-PILOT, помощь водителю для удержания транспорта в одной полосе движения на автомагистралях, тормозную систему, которая снижает ущерб от столкновений, и помощь в предотвращении столкновений при неправильном применении педалей (входящая в классификацию понятия безопасности Support Car S Wide, учрежденной японским правительством), MMC облегчила нагрузку на водителя, обеспечивая безопасность и спокойствие всем пассажирам.

Обзор MITSUBISHI ENGELBERG TOURER

MITSUBISHI ENGELBERG TOURER, внедорожник с тремя рядами сидений, развивает собственную трансмиссию MMC под названием Twin Motor PHEV, разработанную для Outlander PHEV с добавлением технологии электрификации следующего поколения и системой полного привода.

Трансмиссия PHEV

Аккумуляторная батарея большой емкости устанавливается под полом в центре автомобиля. В то время как он использует двухмоторную систему, которая размещает высокопроизводительные, высокоэффективные двигатели как спереди, так и сзади, трансмиссия PHEV была сделана более компактной, а компоновка была оптимизирована для обеспечения большего пространства для пассажиров и позволяет предлагать модификацию с тремя рядами сидений.

MITSUBISHI ENGELBERG TOURER имеет дальность хода в режиме EV более 70 километров (км) (WLTP), а с полностью заряженной батареей и полным топливным баком он имеет общую дальность более 700 километров (WLTP). Это позволяет плавной, но мощной, почти бесшумной езде, характерной для электромобилей, продолжаться еще дольше.

Система полного привода 4WD

Система использует AYC для управления распределением крутящего момента между двумя передними колесами, а также постоянный 4WD с системой Twin Motor, которая размещает высокоэффективные двигатели как спереди, так и сзади. Они объединены с интегрированной фирменной системой MMC для управления поведением автомобиля Super All Wheel Control (S-AWC), которая значительно повышает производительность вождения – вождение, поворот и остановка – путем интеграции управления тормозным усилием на каждом колесе (антиблокировочная тормозная система-ABS) и работой переднего и заднего двигателя (активный контроль стабильности – ASC).