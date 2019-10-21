За первые три квартала 2019 года ŠKODA AUTO реализовала 913 700 автомобилей

За первые три квартала 2019 года ŠKODA реализовала 913 700 автомобилей по всему миру. Существенный рост продаж показали рынки Восточной (+10,6%) и Западной Европы (+6,8%), а также России (+7,0%).

Общие продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно снизились (январь-сентябрь 2018: 939 100 единиц, -2,7%). Это связано с общим спадом на рынке Китая. На остальных мировых рынках ŠKODA передала клиентам 719 300 автомобилей, что соответствует росту на 4,4%. В сентябре марка реализовала 102 000 автомобилей по всему миру (+7,5%). Стабильно высоким остается спрос на модели SUV чешского бренда.

Алан Фави, член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за продажи и маркетинг: «За первые три квартала 2019 года мы передали клиентам по всему миру 913 700 автомобилей. Уверенный рост на рынках Европы и России позволил нам компенсировать потери в Китае. Мы продолжаем реализовывать масштабную кампанию по расширению модельного ряда и привлекать тем самым новых клиентов. Недавно мы представили в Европе новый городской SUV ŠKODA KAMIQ, а в ноябре состоится премьера версии KAMIQ GT для китайского рынка».

В Западной Европе продажи ŠKODA за первые три квартала увеличились на 6,8% и составили 397 300 автомобилей (январь-сентябрь 2018: 317 900 единиц). Уверенный рост продолжился и в сентябре: в этом месяце клиентам чешского бренда было передано 42 200 автомобилей, что на 29,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (сентябрь 2018: 32 600 единиц). В Германии, на втором по величине рынке для SKODA, за первые девять месяцев было реализовано 146 300 автомобилей (январь-сентябрь 2018: 133 200 экземпляров, +9,9%), а в сентябре – 14 800 автомобилей, что соответствует росту на 33,5% (сентябрь 2018: 11 100 единиц). Кроме того, двухзначные цифры роста были зафиксированы во Франции (26 400 единиц, +12,1%), Австрии (22 100 единиц, +12,0%), Швейцарии (16 500 единиц, +31,2%), Нидерландах (14 400 единиц, +12,5%) и Дании (12 100 единиц, +19,5%).

В Центральной Европе продажи ŠKODA за первые три квартала остались на уровне прошлого гола:159 500 автомобилей (январь-сентябрь 2018: 160 800 единиц, -0,8%). В сентябре компания реализовала 16 500 автомобилей (сентябрь 2018: 15 300 единиц, +7,4%). На своем домашнем рынке в Чехии за первые девять месяцев этого года ŠKODA передала клиентам 70 300 автомобилей, что соответствует незначительному снижению по сравнению с прошлым годом (январь-сентябрь 2018: 72 200 единиц, -2,7%). Однако в сентябре продажи вновь пошли вверх: объем реализации в регионе составил 7 400 автомобилей, что соответствует росту на 8,8% (сентябрь 2018: 6 800 единиц). В сравнении с первыми тремя кварталами прошлого года ŠKODA значительно увеличила продажи в Словении (5 900 единиц, +5,4%) и Хорватии (4 800 единиц, +6,3%).

В Восточной Европе, не считая России, ŠKODA передала своим клиентам 37 200 автомобилей, что на 10,6% больше результата прошлого года (январь-сентябрь 2018: 33 600 единиц). В сентябре продажи марки в этом регионе увеличились на 13,0% до 4 100 автомобилей (сентябрь 2018: 3 600 единиц). За первые девять месяцев года двухзначные цифры продаж были зафиксированы в Сербии (5 900 единиц, +16,5%), Украине (4 200 единиц, +13,3%), Болгарии (3 600 единиц, +18,5%) и Казахстане (800 единиц, +56,3%).

В России за первые три квартала года продажи ŠKODA выросли на 7,0% и составили 61 500 экземпляров (январь-сентябрь 2018: 57 500 единиц). В сентябре клиентам было передано 7 300 автомобилей (сентябрь 2018: 7 800 единиц, -5,6%).

На крупнейшем для ŠKODA рынке Китая было реализовано 194 500 автомобилей, что на 22,3% меньше результата за аналогичный период прошлого года (январь-сентябрь 2018: 250 200 единиц). В сентябре клиентам в этом регионе было передано 25 300 автомобилей (сентябрь 2018: 30 600 единиц, -17,2%). Результаты продаж марки в Поднебесной соответствуют общей тенденции снижения покупательской способности в регионе.

В Индии продажи ŠKODA за первые девять месяцев снизились на 14,9% и составили 10 800 автомобилей (январь-сентябрь 2018: 12 600 единиц). В сентябре клиентам чешского бренда было передано 1 200 автомобилей (сентябрь 2018: 1 400 единиц, -12,5%).

Продажи ŠKODA за первые три квартала 2019 года (в единицах, округленно, по модели, +/- в процентах по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года):

ŠKODA OCTAVIA (268 900; -9,6%)

ŠKODA FABIA (139 500; -6,0%)

ŠKODA KODIAQ (120 700; +9,7%)

ŠKODA KAROQ (111 200; +39,1%)

ŠKODA RAPID (109 800; -24,7%)

ŠKODA SUPERB (77 100; -25,6%)

ŠKODA KAMIQ (35 600; +232,7%)

ŠKODA CITIGO (продается только в Европе: 30 000; -0,7%)

ŠKODA SCALA (21 000; –)

Продажи ŠKODA в сентябре 2019 года (в единицах, округленно, по модели, +/- в процентах по сравнению с результатом в сентябре):