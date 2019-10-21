За первые три квартала 2019 года ŠKODA AUTO реализовала 913 700 автомобилей

Общие продажи по сравнению с аналогичным периодом прошлого года незначительно снизились (январь-сентябрь 2018: 939 100 единиц, -2,7%). Это связано с общим спадом на рынке Китая. На остальных мировых рынках ŠKODA передала клиентам 719 300 автомобилей, что соответствует росту на 4,4%. В сентябре марка реализовала 102 000 автомобилей по всему миру (+7,5%). Стабильно высоким остается спрос на модели SUV чешского бренда.
Алан Фави, член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за продажи и маркетинг: «За первые три квартала 2019 года мы передали клиентам по всему миру 913 700 автомобилей. Уверенный рост на рынках Европы и России позволил нам компенсировать потери в Китае. Мы продолжаем реализовывать масштабную кампанию по расширению модельного ряда и привлекать тем самым новых клиентов. Недавно мы представили в Европе новый городской SUV ŠKODA KAMIQ, а в ноябре состоится премьера версии KAMIQ GT для китайского рынка».
В Западной Европе продажи ŠKODA за первые три квартала увеличились на 6,8% и составили 397 300 автомобилей (январь-сентябрь 2018: 317 900 единиц). Уверенный рост продолжился и в сентябре: в этом месяце клиентам чешского бренда было передано 42 200 автомобилей, что на 29,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (сентябрь 2018: 32 600 единиц). В Германии, на втором по величине рынке для SKODA, за первые девять месяцев было реализовано 146 300 автомобилей (январь-сентябрь 2018: 133 200 экземпляров, +9,9%), а в сентябре – 14 800 автомобилей, что соответствует росту на 33,5% (сентябрь 2018: 11 100 единиц). Кроме того, двухзначные цифры роста были зафиксированы во Франции (26 400 единиц, +12,1%), Австрии (22 100 единиц, +12,0%), Швейцарии (16 500 единиц, +31,2%), Нидерландах (14 400 единиц, +12,5%) и Дании (12 100 единиц, +19,5%).
В Центральной Европе продажи ŠKODA за первые три квартала остались на уровне прошлого гола:159 500 автомобилей (январь-сентябрь 2018: 160 800 единиц, -0,8%). В сентябре компания реализовала 16 500 автомобилей (сентябрь 2018: 15 300 единиц, +7,4%). На своем домашнем рынке в Чехии за первые девять месяцев этого года ŠKODA передала клиентам 70 300 автомобилей, что соответствует незначительному снижению по сравнению с прошлым годом (январь-сентябрь 2018: 72 200 единиц, -2,7%). Однако в сентябре продажи вновь пошли вверх: объем реализации в регионе составил 7 400 автомобилей, что соответствует росту на 8,8% (сентябрь 2018: 6 800 единиц). В сравнении с первыми тремя кварталами прошлого года ŠKODA значительно увеличила продажи в Словении (5 900 единиц, +5,4%) и Хорватии (4 800 единиц, +6,3%).
В Восточной Европе, не считая России, ŠKODA передала своим клиентам 37 200 автомобилей, что на 10,6% больше результата прошлого года (январь-сентябрь 2018: 33 600 единиц). В сентябре продажи марки в этом регионе увеличились на 13,0% до 4 100 автомобилей (сентябрь 2018: 3 600 единиц). За первые девять месяцев года двухзначные цифры продаж были зафиксированы в Сербии (5 900 единиц, +16,5%), Украине (4 200 единиц, +13,3%), Болгарии (3 600 единиц, +18,5%) и Казахстане (800 единиц, +56,3%).
В России за первые три квартала года продажи ŠKODA выросли на 7,0% и составили 61 500 экземпляров (январь-сентябрь 2018: 57 500 единиц). В сентябре клиентам было передано 7 300 автомобилей (сентябрь 2018: 7 800 единиц, -5,6%).
На крупнейшем для ŠKODA рынке Китая было реализовано 194 500 автомобилей, что на 22,3% меньше результата за аналогичный период прошлого года (январь-сентябрь 2018: 250 200 единиц). В сентябре клиентам в этом регионе было передано 25 300 автомобилей (сентябрь 2018: 30 600 единиц, -17,2%). Результаты продаж марки в Поднебесной соответствуют общей тенденции снижения покупательской способности в регионе.
В Индии продажи ŠKODA за первые девять месяцев снизились на 14,9% и составили 10 800 автомобилей (январь-сентябрь 2018: 12 600 единиц). В сентябре клиентам чешского бренда было передано 1 200 автомобилей (сентябрь 2018: 1 400 единиц, -12,5%).
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