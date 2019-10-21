Mazda представит инновационный дизельный двигатель в 2020 году

Mazda представит инновационный дизельный двигатель в 2020 году
Октябрь 21 10:51 2019

Mazda в 2020 году представит новый дизельный двигатель, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя отдела исследований и разработок европейского подразделения японской компании Кристиана Шульце.

«Мы сохраняем верность дизельным двигателем и в 2020 году представим нашу новую разработку, которая покажет, насколько экологичным и эффективным может быть современный дизель», — пояснил господин Шульце.

Напомним, ранее японский автопроизводитель подтвердил, что намерен начать выпуск рядных 6-цилиндровых моторов, причем как бензиновых Skyactiv-X, так и дизельных Skyactiv-D. Также появятся гибридные силовые установки и полностью электрические моторы.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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