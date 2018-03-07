Audi вступила в гонку электрокаров 5

Audi представила первую полностью электрическую модель e-tron.

Поклонники Audi смогут также увидеть на автосалоне в Женеве прототип первой полностью электрической модели Audi e-tron, в котором вместительность и комфорт сочетаются с внушительным запасом хода.

Новый седан Audi A6.

Новый Audi A6 – восьмое поколение успешного седана премиум-класса, в котором отчетливо прослеживается новый дизайнерский стиль Audi: рельефные поверхности, четкие грани и эффектные линии кузова подчеркивают спортивную элегантность, технологичность и высочайшее качество исполнения.

Салон Audi A6 задает новые стандарты в сегменте благодаря полностью цифровой системе управления. Система управления MMI touch response с тактильной и акустической обратной связью отличается быстрым откликом и интуитивно понятным интерфейсом. Сетевые структуры и множество вспомогательных систем для водителя обеспечивают безопасность и удобство управления. Новый Audi A6 демонстрирует превосходную управляемость на уровне спортивного автомобиля и невероятную маневренность, присущую компакт-карам. Ключевую роль в этом играет новая динамическая система управления всеми колесами, позволившая объединить спортивную управляемость с превосходной устойчивостью и уменьшить радиус разворота седана на 1,1 м.

На момент выхода на европейский рынок новый Audi A6 будет предлагаться с двумя высокоэффективными двигателя: 3.0 TFSI мощностью 340 л. с. и 3.0 TDI мощностью 286 л. с. Все двигатели в стандартной комплектации оснащены системой mild hybrid, обеспечивающей комфорт и экономичность. Новый Audi A6 будет производиться на заводе в Неккарзульме (Neckarsulm) и появится на рынке Германии в июне 2018 года.

Полностью электрический кроссовер: прототип Audi e-tron.

Audi e-tron – прототип первого полностью электрического автомобиля, в котором представлена высоковольтная силовая установка. В ярком прототипе отчетливо угадывается спортивный кроссовер премиум-класса, который обладает значительным запасом хода и множеством возможностей для зарядки.

Серийную модель прототипа Audi e-tron сможет заряжаться на станциях быстрой зарядки мощностью до 150 кВт, при этом кроссовер будет готов отправиться в путь уже менее чем через 30 минут. Audi e-tron появится на европейском рынке в конце 2018 года после тестовых испытаний по всему миру. Для закамуфлированных прототипов стартует сезон увлекательных фотосессий.