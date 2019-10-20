Toyota решила начать производство крошечного электромобиля до его официальной презентации

Эта очаровательная маленькая коробочка на колесах – представляет из себя уже нечто большее, чем просто концепт-кар, который можно выставлять на автосалонах. Представители компании Toyota заявляют, что это полностью готовый к производству электромобиль, который должен поступить в продажу в Японии к концу 2020 года. Автопроизводитель позиционирует свою двухместную новинку как идеальное ТС для узких городских улочек, а в качестве основной аудитории рассматриваются пожилые люди, а также те, кто недавно получил водительские права.
«Ультракомпактный электромобиль длиной всего 2 490 мм, шириной 1 290 мм и высотой 1 550 мм на самом деле даже короче, чем немецкий Smart ForTwo в электрической версии EQ. Его миниатюрный размер делает его идеальным для «городских джунглей», особенно в таких городах, как Токио».
Toyota ничего не говорит о размере аккумуляторной батареи, но мы знаем, что накопленная энергия позволит машинке преодолеть на одной зарядке около 100 километров. Ультракомпактный BEV обещает предложить чрезвычайно короткий радиус поворота и максимальную скорость в 60 км/ч, что больше, чем вам когда-либо понадобится в многолюдном городе.
Машинка будет предложена в двух исполнениях – один для личного использования, а другой для деловых поездок. Последний получит такие важные опции, как раскладной стол для планшета и более дорогие материалы отделки.
На следующей неделе Toyota представит Ultra-Compact BEV на Токийском автосалоне вместе с еще более компактным i-ROAD и несколькими электромобилями, а также с креслом-коляской.
Фото: carsweek.ru
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Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru
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