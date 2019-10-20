Toyota решила начать производство крошечного электромобиля до его официальной презентации

Производство крошечного городского автомобильчика было решено начать до его официальной презентации, которая запланирована на конец 2020 года. Японская новинка занимает всего 2 490 миллиметров в длину и будет предложена покупателям в двух версиях

Эта очаровательная маленькая коробочка на колесах – представляет из себя уже нечто большее, чем просто концепт-кар, который можно выставлять на автосалонах. Представители компании Toyota заявляют, что это полностью готовый к производству электромобиль, который должен поступить в продажу в Японии к концу 2020 года. Автопроизводитель позиционирует свою двухместную новинку как идеальное ТС для узких городских улочек, а в качестве основной аудитории рассматриваются пожилые люди, а также те, кто недавно получил водительские права.

«Ультракомпактный электромобиль длиной всего 2 490 мм, шириной 1 290 мм и высотой 1 550 мм на самом деле даже короче, чем немецкий Smart ForTwo в электрической версии EQ. Его миниатюрный размер делает его идеальным для «городских джунглей», особенно в таких городах, как Токио».

Toyota ничего не говорит о размере аккумуляторной батареи, но мы знаем, что накопленная энергия позволит машинке преодолеть на одной зарядке около 100 километров. Ультракомпактный BEV обещает предложить чрезвычайно короткий радиус поворота и максимальную скорость в 60 км/ч, что больше, чем вам когда-либо понадобится в многолюдном городе.

Машинка будет предложена в двух исполнениях – один для личного использования, а другой для деловых поездок. Последний получит такие важные опции, как раскладной стол для планшета и более дорогие материалы отделки.

На следующей неделе Toyota представит Ultra-Compact BEV на Токийском автосалоне вместе с еще более компактным i-ROAD и несколькими электромобилями, а также с креслом-коляской.

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