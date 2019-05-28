Mazda отзывает автомобили из-за неисправностей стеклоочистителей

Владельцам автомобилей Mazda 3 произведут бесплатную замену переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM)

Mazda объявила отзывную кампанию автомобилей Mazda 3, купленных в период c сентября 2015 года по март 2018 года, в рамках которой запланирован ремонт 1678 машин.

У всех этих автомобилей обнаружился дефект реле мотора стеклоочистителя ветрового стекла. В результате дворники могут работать с перебоями или же не работать вовсе, что неприемлемо, особенно в ненастную погоду.

Сервисная кампания предусматривает замену переднего блока управления оборудованием кузова (F-BCM) — именно в его состав входит неисправное реле. Дорогостоящая деталь будет заменяться бесплатно для автовладельцев, за счет завода-производителя. Для этого автовладельцам следует обратиться к ближайшему удобному официальному дилеру марки и записаться на прием в его сервис.

О необходимости замены реле, а вместе с ним и всего блока F-BCM, автовладельцев по телефону или почте оповестят официальные представители ООО «Мазда Мотор РУС», но узнать об этом можно и самостоятельно, сверив VIN—код своей машины со списком кодов отзываемых автомобилей, опубликованным на сайте Росстандарта.

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