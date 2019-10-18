Сотрудник Автоваза передал уникальный гоночный родстер Lada в музей в Тольятти

В октябре музей LADA в Тольятти пополнился спортпрототипом LADA Revolution

Уникальный гоночный родстер передал в экспозицию сотрудник АВТОВАЗа Лев Макаров. В торжественной церемонии передачи нового экспоната принял участие Президент ОА «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис.

Лев Макаров вместе с группой заводчан, увлекающихся автоспортом, отреставрировал автомобиль, который был первым в серии LADA Revolution и демонстрировался в 2003 году на автосалонах в Москве и Франкфурте. На церемонии передачи автомобиля Президент АО «АВТОВАЗ» Ив Каракатзанис поблагодарил реставраторов и отметил, что музей LADA является важным культурным и туристическим объектом: ежегодно его посещают около 20 тысяч человек, а всего за 43-летнюю историю музея в нем побывало более 1 миллиона гостей из разных уголков России и мира.

LADA Revolution вошла в обширную коллекцию, состоящую из 74 уникальных автомобилей LADA – концептуальных, спортивных и серийных машин, каждая из которых имеет свою историю. Музей LADA приглашает познакомиться с новым экспонатом: выставочный комплекс работает со вторника по субботу по адресу: Тольятти, Южное шоссе, 121.

LADA Revolution – среднемоторный заднеприводный родстер, кузов которого изготовлен из стального каркаса и панелей из алюминия и стеклопластика. В LADA Revolution применялся двигатель объемом 1,6 литра мощностью 150-200 л.с. Прототип оснащался 6-ступенчатой КПП с секвентальным механизмом переключения передач. LADA Revolution при разгоне с места до 100 км/ч за 6,5 секунд была способна достигать максимальной скорости 260 км/ч.

Первые соревнования состоялись в мае 2004 года. В дальнейшем LADA Revolution участвовали как в моносерии, так и в соревнованиях мирового уровня: в 2005 году на гонках «HORN Gran Prix 1003 km» в Литве автомобиль, пилотируемый В. Харловым и В. Дудиным, победил в классе А1600 и занял 2 место в абсолютном зачете.