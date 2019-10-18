Новая разработка Алексея Гарагашьяна на выставке «Вездеходер»

Новая разработка Алексея Гарагашьяна на выставке «Вездеходер»
Октябрь 18 12:43 2019

Конструктор и разработчик вездеходной техники Алексей Гарагашьян на выставке «Вездеходер» впервые представит широкой аудитории свое новое изобретение.Алексей Гарагашьян вездеход AG 20

Алексей Гарагашьян давно сыскал известность, благодаря своим уникальным конструкторским решениям, не только в России, но и за рубежом. Громкий успех вездехода «Шерп», о котором знает каждый любитель покорения бездорожья, сделал настоящий фурор в мире вездеходной техники.

Новый вездеход получил название AG 20 – это двадцатый по счету вездеход на шинах низкого давления, разработанный Алексеем. На этот раз повышенное внимание уделено комфорту и вместительности – внутри по ходу движения могут удобно разместиться 4-5 человек, а максимально –  до 11 человек. Объем грузо-пассажирского отсека составляет 5.5 кубометра. Управление нового AG 20 осуществляется штурвалом, на который выведены основные переключатели систем вездехода.Алексей Гарагашьян вездеход AG 20

По части механической начинки, вездеход получил новый механизм поворота с гидравлическим управлением, коробчатую раму, цепной привод в масляной ванне.
Как и у всех предыдущих вездеходов Алексея Гарагашьяна, новая модель имеет отличные показатели проходимости. Вездеход способен выбираться из воды на лёд и преодолевать водные преграды без дополнительных подготовок, без ограничений по протяжённости и времени.Алексей Гарагашьян вездеход AG 20

Помимо презентации вездехода, Алексей Гарагашьян расскажет про свою грандиозную полугодовую экспедицию “На Восток”, участники которой прошли всю Россию вдоль Полярного круга, установив 3 мировых рекорда! Впервые на транспортных средствах было пройдено плато Путорана. А также изобретатель расскажет об инновациях в вездеходостроении.

Выставка «Вездеходер» пройдет 26 и 27 октября в Экспоцентре на Красной Пресне и соберет в одном месте крупнейшие российские представительства и производителей вездеходной техники, которые покажут свои лучшие образцы и новинки, а также аксессуары, экипировку, сопутствующие товары и услуги.Алексей Гарагашьян вездеход AG 20

«Вездеходер» пройдет на одной площадке с выставкой техники для активного отдыха «Мотозима 2019» и расширит границы представления об разновидностях техники для активного отдыха.Алексей Гарагашьян вездеход AG 20

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Александр Коншин
    Октябрь 18, 12:48 #1 Александр Коншин

    Чего только не придумают русские, чтобы не строить дороги.

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