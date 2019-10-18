На дорогах России может появиться служба аварийных комиссаров

Как сообщает «За рулем», на Международной специализированной выставке «Дорога 2019» замминистра транспорта Иннокентий Алафинов рассказал, что Минтранс изучает возможность внедрения на федеральных трассах службы аварийных комиссаров, которые будут оказывать техническую и медицинскую помощь автомобилистам на дорогах. Дмитрий Медведев поручил подумать о распространении такой практики пока на федеральных трассах, но в перспективе — и по всей стране.
Эта идея пришла премьер-министру, когда он осматривал стенд компании «Автодор», занимающейся платными трассами. На таких дорогах уже работают аварийные комиссары, они оказывают не только техническую, но и медицинскую помощь попавшим в ДТП. В данный момент на платных трассах круглосуточно работают 63 экипажа. В «Автодоре» утверждают, что комиссары добираются до места ДТП за 10–12 минут, в год на них приходится 60 тыс. выездов, каждый выезд может спасти чью-то жизнь, ведь правило «золотого часа» по-прежнему актуально.
При ДТП они оградят место аварии, сообщат в экстренные службы. На борту спецмашин есть средства пожаротушения, оказания медпомощи, лебедка, временные дорожные знаки, средства фото- и видеофиксации. Кроме того, аварийные комиссары помогут заправить машину бензином, устранить неисправности автомобиля.
Однако платные дороги — это одна история, а федеральные — совсем другая. Тут нужно все тщательно просчитать. Алафинов полагает, что полномочия комиссаров неплохо бы и расширить, то есть дать им возможность по согласованию со страховыми компаниями оформлять ДТП. Участники аварии часто опасаются делать это самостоятельно и часами ждут ГИБДД, создавая заторы на дороге. Опасения часто небеспочвенны, при ошибках в заполнении документов страховые вправе отказать в выплатах, чем нередко пользуются.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
В начале года было заявлено, что в России появится новая профессия — комиссар, разбирающий аварии с беспилотниками. Ну это при условии, что когда-нибудь автономных машин на дорогах станет много.
C 2014 года www.amsrus.ru
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