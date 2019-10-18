Меньше аварий на дорогах с повышенной скоростью

Речь идет об участках трасс, где соблюдаются определенные скоростные условия.

О снижении количества аварий на таких дорогах заявила начальник пресс-службы госкомпании «Автодор» Татьяна Шадрина, сообщает govoritmoskva.ru.

«Как показала практика, где у нас на дорогах уже несколько лет существует скоростной режим 130 км/ч (на 99 километрах), там эффект от повышения скорости очень интересный. Снижение ДТП на 15% процентов, погибших и раненых снижение на 37%, и при этом увеличивается пропускная способность этих участков. Статистика сама говорит за себя. Но большое условие, чтобы дорога отвечала параметрам: нет пересечений в одном уровне, нет светофоров, нет пешеходных переходов, зебр, есть только подземные, есть ограждения дороги, чтобы на неё никто не мог выйти, в обязательном порядке разделительная полоса между встречными потоками и хорошая освещённость. Эти условия могут позволить повышать скорость до 110-130 км/ч».

По словам Шадриной, «Автодор» планирует ввести скоростной режим до 130 км/ч ещё на 382 километрах трасс. При этом правило будет касаться только легковых автомобилей.

ГИБДД поддержала идею ввести на платных дорогах новый скоростной лимит. Об этом на выставке «Дорога-2019» в Екатеринбурге заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников. По его мнению, это не приведёт к повышению числа аварий.