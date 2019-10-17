Тысячи машин вывозят дешевый казахстанский бензин в Россию, теперь не смогут – казахский чиновник

Тысячи машин вывозят дешевый казахстанский бензин в Россию. Об этом заявил министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корреспондент Tengrinews.kz

«На границе с Россией тысячи машин заезжают, заправляются. Ладно, баки заправляют. Но легковые машины заправляют десятки канистр, грузовые машины транзитные вваривают себе дополнительные баки до 3-4 тонн. Тысячи тонн нашего бензина, дизельного топлива увозится в сопредельную страну. То есть мы субсидируем чужую экономику», – сказал министр.

По словам Бозумбаева, Минэнерго, Комитетом государственных доходов и КНБ будут приняты меры. Бензин можно будет вывозить только автомобильным транспортом в заводских баках и дополнительно 20-литровой канистрой.

«Больше ничего вывозить из этой страны дешевого – ни бензина, ни дизельного топлива, ни другого нефтепродукта – нельзя будет. Ни в одну из стран», – подчеркнул Канат Бозумбаев.

Ранее министр сообщил, что цены на бензин в Казахстане могут приблизиться к российским. В октябре бензин АИ-92 на казахстанских заправках продают по цене около 150-155 тенге за литр. По данным benzin-price.ru, за литр бензина АИ-92 в Москве просят от 38,90 до 44,16 рублей (около 230-260 тенге).