Минтранс предложил отремонтировать все дороги на улицах, носящих название в честь 75-летия со дня Победы в ВОВ

Минтранс предложил отремонтировать все дороги на улицах, носящих название в честь 75-летия со дня Победы в ВОВ
Октябрь 17 18:11 2019

Правительству России предложили отремонтировать все дороги на улицах, носящих название в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне

Как сообщает «Znak», такую идею сегодня высказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих на совещании на форуме «Дорога 2019» в Екатеринбурге, куда приехал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Данное мероприятие не потребует дополнительных расходов. Мероприятие станет данью памяти павших в Великой Отечественной войне. Основная задача проекта — формирование у наших граждан чувства сопричастности с историей Отечества», — предложил Медведеву Евгений Дитрих.

По словам Дитриха, мероприятия по ремонту «улиц Победы» предложили Федерации сами регионы. По всей видимости, приводить улицы Победы в нормативное состояние субъектам придется за свой счет.

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AMSRUS
AMSRUS

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4 комментария

  1. Boris Lem
    Октябрь 17, 18:44 #1 Boris Lem

    а другие улицы ремонтировать не надо?🥴

  2. Димитрий Шаров
    Октябрь 17, 18:56 #2 Димитрий Шаров

    Попилим на войне

  3. Евгений Янайт
    Октябрь 17, 19:44 #3 Евгений Янайт

    Надо все улицы так назвать. И будет полный порядок.

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