Минтранс предложил отремонтировать все дороги на улицах, носящих название в честь 75-летия со дня Победы в ВОВ

Правительству России предложили отремонтировать все дороги на улицах, носящих название в честь 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне

Как сообщает «Znak», такую идею сегодня высказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих на совещании на форуме «Дорога 2019» в Екатеринбурге, куда приехал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Данное мероприятие не потребует дополнительных расходов. Мероприятие станет данью памяти павших в Великой Отечественной войне. Основная задача проекта — формирование у наших граждан чувства сопричастности с историей Отечества», — предложил Медведеву Евгений Дитрих.

По словам Дитриха, мероприятия по ремонту «улиц Победы» предложили Федерации сами регионы. По всей видимости, приводить улицы Победы в нормативное состояние субъектам придется за свой счет.