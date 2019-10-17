Минтранс предложил отремонтировать все дороги на улицах, носящих название в честь 75-летия со дня Победы в ВОВ

Как сообщает «Znak», такую идею сегодня высказал министр транспорта РФ Евгений Дитрих на совещании на форуме «Дорога 2019» в Екатеринбурге, куда приехал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Данное мероприятие не потребует дополнительных расходов. Мероприятие станет данью памяти павших в Великой Отечественной войне. Основная задача проекта — формирование у наших граждан чувства сопричастности с историей Отечества», — предложил Медведеву Евгений Дитрих.
По словам Дитриха, мероприятия по ремонту «улиц Победы» предложили Федерации сами регионы. По всей видимости, приводить улицы Победы в нормативное состояние субъектам придется за свой счет.
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а другие улицы ремонтировать не надо?🥴
а остальные останутся в состоянии 1945 года
Попилим на войне
Надо все улицы так назвать. И будет полный порядок.
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