Таксист вытолкал из машины женщину с маленьким ребенком

Октябрь 16 11:11 2019

Водитель такси в Новосибирске, применив силу, высадил из машины женщину с двухлетним ребенком, возбуждено административное дело о побоях, сообщает во вторник ГУМВД по Новосибирской области

Как сообщают «РИА Новости», информацию о конфликте ранее опубликовал один из популярных пабликов в соцсети “ВКонтакте”. Местная жительница сообщила, что водитель взял девушку и ее двухлетнего ребенка, однако во время поездки пассажирка поняла, что водитель приехал не тот, который был заявлен в анкете, и спросила, почему он ездит под чужим именем. Якобы после этого водитель ударил по голове девушку и выкинул их с ребенком из машины.

«Поступило заявление от 33-летней местной жительницы, которая сообщила, что в ходе поездки в такси между ней и водителем произошел конфликт. В результате конфликта водитель, применив силу, высадил женщину и ее несовершеннолетнего ребенка из машины на одной из улиц города», – сказали в главке.

Полицейские возбудили административное дело по статье КоАП “Побои”. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Свою проверку организовало и СУСК по региону.

Водитель такси в Новосибирске, применивший силук женщине с двухлетним ребенком

фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» / Вконтакте

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AMSRUS
AMSRUS

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1 Comment

  1. Андрей Викторович Дуденков
    Октябрь 16, 11:42 #1 Андрей Викторович Дуденков

    Как говорит Татьяныч: -Ну, вытолкал и вытолкал.

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