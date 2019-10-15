Команда Renault F1 Team на Гран-при Японии показала свой характер и набрала очки

На Гран-при Японии команда Renault F1 Team показала характер и привела обоих пилотов в очки

Даниэль Риккардо совершил впечатляющий прорыв с шестнадцатого места и пришел седьмым, а Нико Хюлькенберг пересек финишную черту девятым, поднявшись на шесть мест со стартовой позиции.

Из-за угрозы тайфуна в субботу квалификация была перенесена на воскресенье, поэтому она прошла в один день вместе с гонкой с разницей в несколько часов. Из-за сильного порывистого ветра на утренней квалификации гонщикам приходилось пилотировать на грани риска. Даниэль, которому так и не удалось подобрать сбалансированные настройки в переменчивых условиях, выбыл уже в первом квалификационном сегменте, а Нико дошел до второго. Однако из-за протечки в гидравлической системе в ходе второго сегмента он оказался пятнадцатым.

Нико блестяще стартовал и к концу первого круга отыграл пять позиций, Даниэль также вплотную приблизился к первой десятке, обогнав несколько автомобилей в самом начале гонки. Благодаря смелой стратегии с одним пит-стопом оба пилота продвинулись еще выше и в упорной борьбе совершили ряд захватывающих обгонов. Команда покидает Сузуку, набрав семь очков.

Нико Хюлькенберг, стартовал 15-м, финишировал 9-м: «Сегодня я очень рад за команду, ведь мы с Даниэлем оба набрали очки. Я боролся на протяжении всей гонки, активно атаковал и у меня все получалось. Это удивительный прорыв после провальной утренней квалификации. Я отлично стартовал, обошел несколько машин в первом повороте и занял хорошую позицию для дальнейшего продвижения вверх. А затем началась изматывающая борьба. Вторую половину дистанции я шел в плотном трафике, а ближе к концу дистанции, когда у всех начали изнашиваться шины, ситуация на трассе обострилась до предела. Замечательная гонка, я ей доволен».