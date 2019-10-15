Команда Renault F1 Team на Гран-при Японии показала свой характер и набрала очки

Даниэль Риккардо совершил впечатляющий прорыв с шестнадцатого места и пришел седьмым, а Нико Хюлькенберг пересек финишную черту девятым, поднявшись на шесть мест со стартовой позиции.
Из-за угрозы тайфуна в субботу квалификация была перенесена на воскресенье, поэтому она прошла в один день вместе с гонкой с разницей в несколько часов. Из-за сильного порывистого ветра на утренней квалификации гонщикам приходилось пилотировать на грани риска. Даниэль, которому так и не удалось подобрать сбалансированные настройки в переменчивых условиях, выбыл уже в первом квалификационном сегменте, а Нико дошел до второго. Однако из-за протечки в гидравлической системе в ходе второго сегмента он оказался пятнадцатым.
Нико блестяще стартовал и к концу первого круга отыграл пять позиций, Даниэль также вплотную приблизился к первой десятке, обогнав несколько автомобилей в самом начале гонки. Благодаря смелой стратегии с одним пит-стопом оба пилота продвинулись еще выше и в упорной борьбе совершили ряд захватывающих обгонов. Команда покидает Сузуку, набрав семь очков.
Нико Хюлькенберг, стартовал 15-м, финишировал 9-м: «Сегодня я очень рад за команду, ведь мы с Даниэлем оба набрали очки. Я боролся на протяжении всей гонки, активно атаковал и у меня все получалось. Это удивительный прорыв после провальной утренней квалификации. Я отлично стартовал, обошел несколько машин в первом повороте и занял хорошую позицию для дальнейшего продвижения вверх. А затем началась изматывающая борьба. Вторую половину дистанции я шел в плотном трафике, а ближе к концу дистанции, когда у всех начали изнашиваться шины, ситуация на трассе обострилась до предела. Замечательная гонка, я ей доволен».
Renault F1 Team à Suzuka
Даниэль Риккардо, стартовал 16-м, финишировал 7-м: «Команда заслужила этот результат. В последнее время нас преследовали неудачи, когда мы вообще не набирали очков, поэтому сегодняшнее седьмое место – это отличный результат. В квалификации у меня была проблема с задней частью машины, которую ребята потом исправили, но из-за нее я стартовал с очень низкой позиции. В гонке я шел быстро и успешно обгонял других пилотов. Стартовав на резине Medium, я получил преимущество и смог неплохо продвинуться вверх после серии зрелищных схваток. Хорошо, что выбранная стратегия сработала, я стремился вперед и в итоге получил заслуженное и вполне комфортное седьмое место».Сириль Абитбуль, директор команды: «Безусловно, это был странный уикенд: из-за отсутствия заездов в субботу, в воскресенье все должно было работать идеально с самого начала. К несчастью, у нас получилось наоборот, и у обеих машин были проблемы в квалификации. Несмотря на низкие стартовые позиции, мы не сдались и сохранили концентрацию. Команда проделала великолепную работу в условиях острого дефицита времени до гонки и смогла наладить машины. Оба пилота впервые за долгое время стартовали чисто и после первых кругов началась непрерывная борьба с рядом зрелищных обгонов со стороны Даниэля и Нико. Нико поддержал командную тактику, что принесло плоды, и ему за это большое спасибо. В Сузуке оба пилота попали в первую десятку, это приятная награда за неудачи прошлых гонок, где мы вполне могли рассчитывать на очки».
Даниэль Риккардо, стартовал 16-м, финишировал 7-м: «Команда заслужила этот результат. В последнее время нас преследовали неудачи, когда мы вообще не набирали очков, поэтому сегодняшнее седьмое место – это отличный результат. В квалификации у меня была проблема с задней частью машины, которую ребята потом исправили, но из-за нее я стартовал с очень низкой позиции. В гонке я шел быстро и успешно обгонял других пилотов. Стартовав на резине Medium, я получил преимущество и смог неплохо продвинуться вверх после серии зрелищных схваток. Хорошо, что выбранная стратегия сработала, я стремился вперед и в итоге получил заслуженное и вполне комфортное седьмое место».
Сириль Абитбуль, директор команды: «Безусловно, это был странный уикенд: из-за отсутствия заездов в субботу, в воскресенье все должно было работать идеально с самого начала. К несчастью, у нас получилось наоборот, и у обеих машин были проблемы в квалификации. Несмотря на низкие стартовые позиции, мы не сдались и сохранили концентрацию. Команда проделала великолепную работу в условиях острого дефицита времени до гонки и смогла наладить машины. Оба пилота впервые за долгое время стартовали чисто и после первых кругов началась непрерывная борьба с рядом зрелищных обгонов со стороны Даниэля и Нико. Нико поддержал командную тактику, что принесло плоды, и ему за это большое спасибо. В Сузуке оба пилота попали в первую десятку, это приятная награда за неудачи прошлых гонок, где мы вполне могли рассчитывать на очки».
C 2014 года www.amsrus.ru
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