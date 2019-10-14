Электрический Volvo XC40 представляет новейшую мультимедийную систему на базе Android со встроенными технологиями Google

Электрический Volvo XC40 представляет новейшую мультимедийную систему на базе Android со встроенными технологиями Google
Октябрь 14 14:11 2019

Volvo Cars кардинально переосмысливает информационно-развлекательную систему в новом электрическом Volvo XC40.

Разработанная на платформе Android, она обеспечивает небывалый уровень персонализации для пользователя, ещё более усовершенствованную интуитивность управления и встроенные технологии и сервисы от Google.

Volvo Car Group первой начала сотрудничество с Google по интеграции информационно-развлекательной системы на базе Android со встроенными технологиями Google Assistant, Google Maps и Google Play Store в автомобили Volvo. Партнёрство между двумя компаниями насчитывает уже несколько лет.

New Volvo XC40

New Volvo XC40

Новая система предлагает полную интеграцию операционной системы Android Automotive на базе Google с открытым доступом и обновлениями в режиме реального времени для сервисов Google Maps, Google Assistant и автомобильных приложений, созданных глобальным сообществом разработчиков.

Электрический XC40 – это первый автомобиль Volvo, который будет получать обновления программного обеспечения и операционной системы по воздуху*. Это выводит Volvo Cars на передовые позиции в области автомобильных технологий подключения. Полностью электрический XC40 со временем продолжит развиваться и совершенствоваться – вместо того, чтобы сойти с конвейера, уже будучи на пике своего технологического потенциала.

New_Volvo_XC40

New Volvo XC40

«Мы наконец сможем обеспечить клиентам тот пользовательский опыт, к которому они привыкли на своих смартфонах. Однако он будет специально адаптирован для автомобиля, чтобы взаимодействие с ним во время вождения было максимально безопасным, – комментирует Хенрик Грин (Henrik Green), технический директор Volvo Cars. – А с возможностью беспроводных обновлений чего угодно – от необходимого ПО до совершенно новых функций – на автомобиле будут установлены самые последние версии любых приложений – точно также, как на других цифровых устройствах».

Одна из лучших возможностей операционной системы Android Automotive заключается в том, что эта отлично знакомая миллионам программистов ОС разработана специально для автомобилей. Автомобиль оснащается технологиями и сервисами, разработанными Google совместно с Volvo Cars, а музыкальные и мультимедийные приложения, специально оптимизированные для автомобильного использования, доступны для скачивания через Google Play Store.

New_Volvo_XC40

New Volvo XC40

Разработанная на платформе Android, она обеспечивает небывалый уровень персонализации для пользователя, ещё более усовершенствованную интуитивность управления и встроенные технологии и сервисы от Google.

Volvo Car Group первой начала сотрудничество с Google по интеграции информационно-развлекательной системы на базе Android со встроенными технологиями Google Assistant, Google Maps и Google Play Store в автомобили Volvo. Партнёрство между двумя компаниями насчитывает уже несколько лет.

Новая система предлагает полную интеграцию операционной системы Android Automotive на базе Google с открытым доступом и обновлениями в режиме реального времени для сервисов Google Maps, Google Assistant и автомобильных приложений, созданных глобальным сообществом разработчиков.

Электрический XC40 – это первый автомобиль Volvo, который будет получать обновления программного обеспечения и операционной системы по воздуху*. Это выводит Volvo Cars на передовые позиции в области автомобильных технологий подключения. Полностью электрический XC40 со временем продолжит развиваться и совершенствоваться – вместо того, чтобы сойти с конвейера, уже будучи на пике своего технологического потенциала.

«Мы наконец сможем обеспечить клиентам тот пользовательский опыт, к которому они привыкли на своих смартфонах. Однако он будет специально адаптирован для автомобиля, чтобы взаимодействие с ним во время вождения было максимально безопасным, – комментирует Хенрик Грин (Henrik Green), технический директор Volvo Cars. – А с возможностью беспроводных обновлений чего угодно – от необходимого ПО до совершенно новых функций – на автомобиле будут установлены самые последние версии любых приложений – точно также, как на других цифровых устройствах».

Одна из лучших возможностей операционной системы Android Automotive заключается в том, что эта отлично знакомая миллионам программистов ОС разработана специально для автомобилей. Автомобиль оснащается технологиями и сервисами, разработанными Google совместно с Volvo Cars, а музыкальные и мультимедийные приложения, специально оптимизированные для автомобильного использования, доступны для скачивания через Google Play Store.

С помощью Google Assistant пользователи могут управлять функциями автомобиля голосом: устанавливать температуру, задавать точки на маршруте, воспроизводить любимую музыку и подкасты в приложениях вроде Spotify и постоянно находиться на связи – например, отправлять текстовые сообщения.

Интеграция поможет водителям меньше отвлекаться, держать руки на руле и следить за дорогой. Google Assistant также позволяет взаимодействовать с устройствами умного дома из автомобиля Volvo.

Система Google Maps сможет предоставлять информацию о месторасположении, карту и ситуацию на дороге в режиме реального времени. Она будет держать водителей в курсе предстоящей дорожной ситуации и предлагать альтернативные маршруты, а также оповещать о ближайших станциях для зарядки на пути следования.

Эти данные будут использованы для усовершенствования возможностей системы ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) путём предоставления автомобилю информации об ограничениях скорости и опасных поворотах дороги.

Volvo Cars продолжает заниматься разработкой программного обеспечения и сервисов подключения благодаря своей команде профессиональных программистов и платформе Volvo on Call.

Так, новая информационно-развлекательная система будет полностью интегрирована в Volvo on Call, что открывает новые возможности вроде предоставления информации об уровне заряда и состоянии батареи.

Сюда входит и классический функционал Volvo on Call, для которого доступно дистанционное управление – прогрев автомобиля в холодный зимний день, поиск автомобиля на огромной парковке, блокировка и разблокировка дверей.

Глобальная презентация электрического Volvo XC40 состоится 16 октября.

С помощью Google Assistant пользователи могут управлять функциями автомобиля голосом: устанавливать температуру, задавать точки на маршруте, воспроизводить любимую музыку и подкасты в приложениях вроде Spotify и постоянно находиться на связи – например, отправлять текстовые сообщения.

Интеграция поможет водителям меньше отвлекаться, держать руки на руле и следить за дорогой. Google Assistant также позволяет взаимодействовать с устройствами умного дома из автомобиля Volvo.

Система Google Maps сможет предоставлять информацию о месторасположении, карту и ситуацию на дороге в режиме реального времени. Она будет держать водителей в курсе предстоящей дорожной ситуации и предлагать альтернативные маршруты, а также оповещать о ближайших станциях для зарядки на пути следования.

Эти данные будут использованы для усовершенствования возможностей системы ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) путём предоставления автомобилю информации об ограничениях скорости и опасных поворотах дороги.

Volvo Cars продолжает заниматься разработкой программного обеспечения и сервисов подключения благодаря своей команде профессиональных программистов и платформе Volvo on Call.

Так, новая информационно-развлекательная система будет полностью интегрирована в Volvo on Call, что открывает новые возможности вроде предоставления информации об уровне заряда и состоянии батареи.

Сюда входит и классический функционал Volvo on Call, для которого доступно дистанционное управление – прогрев автомобиля в холодный зимний день, поиск автомобиля на огромной парковке, блокировка и разблокировка дверей.

Глобальная презентация электрического Volvo XC40 состоится 16 октября.

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  Article "tagged" as:
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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