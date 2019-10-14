Электрический Volvo XC40 представляет новейшую мультимедийную систему на базе Android со встроенными технологиями Google

Volvo Cars кардинально переосмысливает информационно-развлекательную систему в новом электрическом Volvo XC40.

Разработанная на платформе Android, она обеспечивает небывалый уровень персонализации для пользователя, ещё более усовершенствованную интуитивность управления и встроенные технологии и сервисы от Google.

Volvo Car Group первой начала сотрудничество с Google по интеграции информационно-развлекательной системы на базе Android со встроенными технологиями Google Assistant, Google Maps и Google Play Store в автомобили Volvo. Партнёрство между двумя компаниями насчитывает уже несколько лет.

Новая система предлагает полную интеграцию операционной системы Android Automotive на базе Google с открытым доступом и обновлениями в режиме реального времени для сервисов Google Maps, Google Assistant и автомобильных приложений, созданных глобальным сообществом разработчиков.

Электрический XC40 – это первый автомобиль Volvo, который будет получать обновления программного обеспечения и операционной системы по воздуху*. Это выводит Volvo Cars на передовые позиции в области автомобильных технологий подключения. Полностью электрический XC40 со временем продолжит развиваться и совершенствоваться – вместо того, чтобы сойти с конвейера, уже будучи на пике своего технологического потенциала.

«Мы наконец сможем обеспечить клиентам тот пользовательский опыт, к которому они привыкли на своих смартфонах. Однако он будет специально адаптирован для автомобиля, чтобы взаимодействие с ним во время вождения было максимально безопасным, – комментирует Хенрик Грин (Henrik Green), технический директор Volvo Cars. – А с возможностью беспроводных обновлений чего угодно – от необходимого ПО до совершенно новых функций – на автомобиле будут установлены самые последние версии любых приложений – точно также, как на других цифровых устройствах».

Одна из лучших возможностей операционной системы Android Automotive заключается в том, что эта отлично знакомая миллионам программистов ОС разработана специально для автомобилей. Автомобиль оснащается технологиями и сервисами, разработанными Google совместно с Volvo Cars, а музыкальные и мультимедийные приложения, специально оптимизированные для автомобильного использования, доступны для скачивания через Google Play Store.

Разработанная на платформе Android, она обеспечивает небывалый уровень персонализации для пользователя, ещё более усовершенствованную интуитивность управления и встроенные технологии и сервисы от Google.

Volvo Car Group первой начала сотрудничество с Google по интеграции информационно-развлекательной системы на базе Android со встроенными технологиями Google Assistant, Google Maps и Google Play Store в автомобили Volvo. Партнёрство между двумя компаниями насчитывает уже несколько лет.

Новая система предлагает полную интеграцию операционной системы Android Automotive на базе Google с открытым доступом и обновлениями в режиме реального времени для сервисов Google Maps, Google Assistant и автомобильных приложений, созданных глобальным сообществом разработчиков.

Электрический XC40 – это первый автомобиль Volvo, который будет получать обновления программного обеспечения и операционной системы по воздуху*. Это выводит Volvo Cars на передовые позиции в области автомобильных технологий подключения. Полностью электрический XC40 со временем продолжит развиваться и совершенствоваться – вместо того, чтобы сойти с конвейера, уже будучи на пике своего технологического потенциала.

«Мы наконец сможем обеспечить клиентам тот пользовательский опыт, к которому они привыкли на своих смартфонах. Однако он будет специально адаптирован для автомобиля, чтобы взаимодействие с ним во время вождения было максимально безопасным, – комментирует Хенрик Грин (Henrik Green), технический директор Volvo Cars. – А с возможностью беспроводных обновлений чего угодно – от необходимого ПО до совершенно новых функций – на автомобиле будут установлены самые последние версии любых приложений – точно также, как на других цифровых устройствах».

Одна из лучших возможностей операционной системы Android Automotive заключается в том, что эта отлично знакомая миллионам программистов ОС разработана специально для автомобилей. Автомобиль оснащается технологиями и сервисами, разработанными Google совместно с Volvo Cars, а музыкальные и мультимедийные приложения, специально оптимизированные для автомобильного использования, доступны для скачивания через Google Play Store.

С помощью Google Assistant пользователи могут управлять функциями автомобиля голосом: устанавливать температуру, задавать точки на маршруте, воспроизводить любимую музыку и подкасты в приложениях вроде Spotify и постоянно находиться на связи – например, отправлять текстовые сообщения.

Интеграция поможет водителям меньше отвлекаться, держать руки на руле и следить за дорогой. Google Assistant также позволяет взаимодействовать с устройствами умного дома из автомобиля Volvo.

Система Google Maps сможет предоставлять информацию о месторасположении, карту и ситуацию на дороге в режиме реального времени. Она будет держать водителей в курсе предстоящей дорожной ситуации и предлагать альтернативные маршруты, а также оповещать о ближайших станциях для зарядки на пути следования.

Эти данные будут использованы для усовершенствования возможностей системы ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) путём предоставления автомобилю информации об ограничениях скорости и опасных поворотах дороги.

Volvo Cars продолжает заниматься разработкой программного обеспечения и сервисов подключения благодаря своей команде профессиональных программистов и платформе Volvo on Call.

Так, новая информационно-развлекательная система будет полностью интегрирована в Volvo on Call, что открывает новые возможности вроде предоставления информации об уровне заряда и состоянии батареи.

Сюда входит и классический функционал Volvo on Call, для которого доступно дистанционное управление – прогрев автомобиля в холодный зимний день, поиск автомобиля на огромной парковке, блокировка и разблокировка дверей.

Глобальная презентация электрического Volvo XC40 состоится 16 октября.

С помощью Google Assistant пользователи могут управлять функциями автомобиля голосом: устанавливать температуру, задавать точки на маршруте, воспроизводить любимую музыку и подкасты в приложениях вроде Spotify и постоянно находиться на связи – например, отправлять текстовые сообщения.

Интеграция поможет водителям меньше отвлекаться, держать руки на руле и следить за дорогой. Google Assistant также позволяет взаимодействовать с устройствами умного дома из автомобиля Volvo.

Система Google Maps сможет предоставлять информацию о месторасположении, карту и ситуацию на дороге в режиме реального времени. Она будет держать водителей в курсе предстоящей дорожной ситуации и предлагать альтернативные маршруты, а также оповещать о ближайших станциях для зарядки на пути следования.

Эти данные будут использованы для усовершенствования возможностей системы ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) путём предоставления автомобилю информации об ограничениях скорости и опасных поворотах дороги.

Volvo Cars продолжает заниматься разработкой программного обеспечения и сервисов подключения благодаря своей команде профессиональных программистов и платформе Volvo on Call.

Так, новая информационно-развлекательная система будет полностью интегрирована в Volvo on Call, что открывает новые возможности вроде предоставления информации об уровне заряда и состоянии батареи.

Сюда входит и классический функционал Volvo on Call, для которого доступно дистанционное управление – прогрев автомобиля в холодный зимний день, поиск автомобиля на огромной парковке, блокировка и разблокировка дверей.

Глобальная презентация электрического Volvo XC40 состоится 16 октября.