Jaguar Land Rover представляет новую интерактивную витрину

Компания Jaguar Land Rover Россия представляет новый сервис и специальное предложение в рамках подготовки к зимнему сезону 2019/2020 года. Абсолютно новая интерактивная витрина на официальных сайтах, позволит клиентам легко и удобно выбирать подходящие шины, оригинальные диски и колеса в сборе для каждой модели Jaguar и Land Rover

Компания Jaguar Land Rover прикладывает все усилия, чтобы владение британскими автомобилями было не только выгодным, но и максимально комфортным. Подготовка к зимнему сезону всегда сопряжена с подбором наиболее подходящих шин, и компания стремится сделать этот процесс для клиентов максимально удобным и простым. Новая интерактивная витрина представляет все зимние шины, колесные диски и колеса в сборе, доступные в официальных дилерских центрах Jaguar Land Rover. Клиенты могут легко и быстро выбрать подходящий вариант по привлекательной цене, а также воспользоваться специальным предложением – приобретая комплект зимних шин, клиент получает работы по шиномонтажу совершенно бесплатно.

Для дополнительного удобства в процессе выбора и заказа подходящего варианта на сайтах работают интуитивно понятные сервисы геолокации и проверки наличия того или иного товара в определенном дилерском центре. В ближайшее время клиентам также будет доступна возможность заказать обратный звонок от дилера и получить всю необходимую информацию об интересующем продукте. Интерактивная витрина со специальными предложениями на зимние шины, оригинальные колеса и диски представлена на официальных сайтах Jaguar и Land Rover.