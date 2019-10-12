Hyundai расширяет линейку своих кредитных программ и представляет новинку

Программа дает возможность клиенту, который по тем или иным причинам получил отказ в кредите от банка-партнера Hyundai Finance, получить кредит в банке-провайдере с меньшими требованиями к заемщику. Участвуя в «Hyundai Finance Без Границ», покупатель также сможет воспользоваться всеми преимуществами программ Hyundai Finance и СТАРТ, что снизит затраты на покупку автомобиля в кредит. По условиям программы минимальный первоначальный взнос по кредиту составляет 20%, а из документов понадобится только паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение.
Программа уже работает в пилотном режиме в ряде дилерских центров в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. В ближайшем будущем она будет расширена на всю дилерскую сеть бренда.
C 2014 года www.amsrus.ru
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