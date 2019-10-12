Hyundai расширяет линейку своих кредитных программ и представляет новинку

Hyundai расширяет линейку своих кредитных программ и представляет новинку
Октябрь 12 14:11 2019

«Хендэ Мотор СНГ» сообщает о расширении линейки своих кредитных программ и представляет новинку «Hyundai Finance Без Границ» – программу, запущенную в партнерстве с Совкомбанком в сентябре 2019 года. Это совершенно новое предложение на рынке автокредитования, целью которого является увеличение уровня одобрения кредитных заявок

Программа дает возможность клиенту, который по тем или иным причинам получил отказ в кредите от банка-партнера Hyundai Finance, получить кредит в банке-провайдере с меньшими требованиями к заемщику. Участвуя в «Hyundai Finance Без Границ», покупатель также сможет воспользоваться всеми преимуществами программ Hyundai Finance и СТАРТ, что снизит затраты на покупку автомобиля в кредит. По условиям программы минимальный первоначальный взнос по кредиту составляет 20%, а из документов понадобится только паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение.

Программа уже работает в пилотном режиме в ряде дилерских центров в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. В ближайшем будущем она будет расширена на всю дилерскую сеть бренда.

На тему:

  Article "tagged" as:
HyundaiавтокредитованиеСовкомбанк
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Как понять, что тормозную жидкость пора менять?

Как понять, что тормозную жидкость пора менять? 3

Осень – Suzuki дарят щетки

Осень – Suzuki дарят щетки 0

Новинки этого сезона: 72 модели от 33 брендов

Новинки этого сезона: 72 модели от 33 брендов 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.