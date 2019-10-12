Hyundai расширяет линейку своих кредитных программ и представляет новинку

«Хендэ Мотор СНГ» сообщает о расширении линейки своих кредитных программ и представляет новинку «Hyundai Finance Без Границ» – программу, запущенную в партнерстве с Совкомбанком в сентябре 2019 года. Это совершенно новое предложение на рынке автокредитования, целью которого является увеличение уровня одобрения кредитных заявок

Программа дает возможность клиенту, который по тем или иным причинам получил отказ в кредите от банка-партнера Hyundai Finance, получить кредит в банке-провайдере с меньшими требованиями к заемщику. Участвуя в «Hyundai Finance Без Границ», покупатель также сможет воспользоваться всеми преимуществами программ Hyundai Finance и СТАРТ, что снизит затраты на покупку автомобиля в кредит. По условиям программы минимальный первоначальный взнос по кредиту составляет 20%, а из документов понадобится только паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение.

Программа уже работает в пилотном режиме в ряде дилерских центров в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе. В ближайшем будущем она будет расширена на всю дилерскую сеть бренда.