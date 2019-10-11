В «Сколково» прорыв – установили станцию для быстрой зарядки электромобилей

Устройство быстрой зарядки может одновременно заряжать два электромобиля с помощью трех портов: двух мощностью 50 кВт постоянного тока и одного на 43 кВт переменного тока

Резидент Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» ООО «Энел Икс Рус», дочерняя компания Enel X, глобальной бизнес-линии Группы Enel в области передовых энергетических решений, установил в Инновационном центре «Сколково» станцию быстрой зарядки для электромобилей.

В церемонии приняли участие глава Enel в России Карло Палашано Вилламанья, генеральный директор «Энел Икс Рус» Сергей Киселев и Вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Дубнов.

Карло Палашано Вилламанья, глава Enel в России: «Мы продолжаем вносить свой вклад в развитие устойчивого транспорта в России с помощью внедрения таких современных технологий как станция быстрой зарядки для электромобилей в “Сколково”, который является сердцем московского инновационного сообщества. В последние месяцы мы уже установили сеть зарядных станций в Приморском Крае и Челябинске, и планируем расширить наше присутствие в тех городах, которые разделяют наше видение будущего электромобильности». Олег Дубнов, Вице-президент, исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково»: «Установка первой быстрой зарядной станции Enel X в нашем Инновационном центре – очередной серьезный шаг к реализации планов по переходу “Сколково” на электротранспорт. И теперь на нашей территории уже 28 зарядных станций. Особенно хочется отметить то, что установленная сегодня принадлежит нашему резиденту “Энел Икс Рус”, дочерней компании Группы Enel. Зарядная инфраструктура в России находится ещё в зачаточном состоянии, но такие решения наших партнеров точно ускорят ее развитие».

Станция быстрой зарядки технологии JuicePump Enel X имеет три порта зарядки: два мощностью 50 кВт постоянного тока и один 43 кВт переменного. Станция может заряжать два электромобиля одновременно. Заряда, полученного за 30-40 минут, хватает примерно на 200 км пути. Устройство совместимо со всеми электромобилями, представленными на рынке, и полностью соответствует международным стандартам.

Проект реализован вслед за недавней установкой десяти быстрозарядных станций в Приморском Крае в рамках соглашения между «Энел Икс Рус» и одним из крупнейших энергогенерирующих холдингов в России ПАО «РусГидро», нацеленного на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в Дальневосточном федеральном округе. Также компания «Энел Икс Рус» установила такие же три зарядные станции в Челябинске в рамках соглашения с МРСК Урала, дочерней компании ПАО «Россети».

В ИЦ «Сколково» также находится инновационный хаб Enel. Он открылся в октябре 2017 года и нацелен на расширение глобального партнерства со стартапами и предприятиями малого и среднего бизнеса в сфере инноваций и устойчивого развития. За два года хаб отобрал около двухсот передовых решений и запустил 7 глобальных и национальных проектов с российскими стартапами.