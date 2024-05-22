BAIC поставят 300 седанов BAIC U5 Plus для Яндекс.Go в Сочи

Компания «БАИК РУС», официальный дистрибьютор BAIC в России, заключила соглашение с Яндекс.Go на поставку 300 новых автомобилей бренда для таксопарков Южного Федерального округа. Комфортабельные седаны BAIC U5 Plus, оформленные в фирменном стиле, будут использоваться для перевозки пассажиров в Сочи и доступны для заказа в категории Comfort повышенного класса.

«В преддверии лета мы рады увеличить количество наших автомобилей на улицах Сочи, одного из самых популярных курортных городов России. Сотрудничество с Яндекс.Go предоставляет нам отличную возможность познакомить большее число потенциальных покупателей с брендом BAIC, которому в этом году исполнилось 66 лет, и позволить им оценить комфорт наших автомобилей. Любой отдых начинается с поездки на такси, и важно, чтобы это был комфортный, надежный и безопасный автомобиль, такой как BAIC U5 Plus» – отметил генеральный директор ООО «БАИК РУС» Михаил Семенихин.

BAIC U5 Plus – это компактный городской седан, оснащенный для комфортных поездок как водителя, так и пассажиров. Автомобиль оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с., доступным с 5-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором.

Седан BAIC U5 Plus включает кожаный салон, систему бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя, светодиодные фары, а также широкий набор систем активной и пассивной безопасности. Среди них система кругового обзора, помощь при подъеме, функция Auto Hold, система контроля давления в шинах, мониторинг слепых зон и система удержания полосы. Автомобиль адаптирован для эксплуатации в России.

В рамках сотрудничества таксопарки Сочи получили 300 седанов BAIC U5 Plus в комплектациях Luxury и Honor с вариаторами. Кроме того, ведутся переговоры о поставках в таксопарки юга России битопливных автомобилей BAIC U5 Plus CNG, способных работать на природном газе. Оборудование для использования газомоторного топлива устанавливается на заводе компании в Калининградской области.