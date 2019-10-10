Совместный проект компании Jaguar и фэшн-фотографа Ранкина

Бренд Jaguar представляет первое изображение из серии фотографий, созданных культовым британским фэшн-фотографом Ранкином

Rooms by Rankin – это специальный совместный проект Jaguar и Ранкина, иллюстрирующий превосходный дизайн и выдающуюся динамику трех спортивных седанов Jaguar – XF, XE и легендарного Mk 2.

Чтобы максимально точно передать самобытность и динамику автомобилей, Ранкин спроектировал три индивидуальные студии, каждая из которых обустроена так, чтобы подчеркнуть уникальный характер автомобиля.

Джулиан Томсон (Julian Thomson), главный дизайнер Jaguar: «Наше стремление создавать инновационные, выдающиеся образцы дизайнерского искусства и репутация Ранкина, известного своими креативными решениями, делают этот проект весьма амбициозным. Мы попросили Ранкина раздвинуть привычные границы и создать серию изображений, которые подчеркнут характер автомобилей».

Первая фотография под названием «Высокий полет» демонстрирует Jaguar XF. Автомобиль окружен сотнями сделанных вручную бумажных птиц, каждая из которых не похожа на другую. Их ярко-оранжевый цвет создает исключительный контраст с эффектным металлическим блеском кузова XF. Фотография демонстрирует инженерное искусство и превосходное качество исполнения экстерьера XF.

Вторая фотография – «Сквозь туман» – иллюстрирует Jaguar XE. Декорации, состоящие из слоев полупрозрачных листов, свисающих со специально созданной конструкции, и вентиляторов, создающих контролируемые воздушные потоки, повторяют плавные и элегантные формы XE. Фотография будет представлена 15 октября 2019 года.

Третье изображение под названием «Историческая драма» – ностальгическое полотно, посвященное 60-й годовщине Jaguar Mk 2 – будет представлено 21 октября 2019 года.