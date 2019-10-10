MAN Lion’s Coach для социального проекта в Московской области

У туристических автобусов существует несколько сфер применения. Это не только регулярные пассажирские перевозки на дальние расстояния, но и корпоративные, а также экскурсионные поездки. Именно для перевозки экскурсионных групп ООО «Мособлтранс-1» приобрело MAN Lion’s Coach. Причем экскурсионных групп — особых.

Пассажиры — это группы людей разного возраста и комфорт важен для всех, в том числе для людей старшего поколения. Именно для перевозки таких пассажиров туристический автобус MAN Lion’s Coach приобрело ООО «Мособлтранс-1». Автобус был передан официальным дилером ООО «МАН Трак энд Бас РУС» — компанией «КОМДОРАВТО», которая предоставляет полный спектр услуг, включая сервисное обслуживание, продажу техники, запасных частей и агрегатов MAN на территории Москвы и Московской области.

Этот лайнер будет задействован в особом социально ориентированном проекте, направленном на организацию комфортного досуга для людей старшего поколения с экскурсионными и познавательными целями.

Пенсионеры и различных районов Подмосковья будут ездить на этом автобусе на экскурсии по туристическим достопримечательностям региона.

Ежедневно 50 пассажиров смогут увидеть музеи, парки, памятники истории и архитектуры, до которых добраться на регулярном общественном транспорте им было бы затруднительно.

ООО «Мособлтранс-1» выбрало двухосную модификацию автобуса MAN Lion’s Coach — MAN Lion’s Coach R07 длиной 12101 мм. Этот вариант оснащен двигателем MAN D 2676 LOH 26 (EEV) мощностью 440 л.с. и 12-ступенчатой автоматизированной КПП TipMatic с системой облегчения начала движения MAN EasyStart и интардером ZF. Формула пассажировместимости составляет 49+1+1.

MAN Lion`s Coach сегодня самая популярная в России модель своего класса среди продукции европейских производителей. Благодаря многочисленным ассистирующим системам туристический автобус MAN обеспечивает максимальный уровень безопасности и комфорта как для водителя, так и для пассажиров. Свою популярность модель завоевала не в последнюю очередь именно благодаря высочайшему уровню безопасности.

В каркас автобуса интегрированы элементы из высокопрочной стали. Для изготовления дуги безопасности сзади и в области центральной стойки используется запатентованная технология “труба в трубе”. По сравнению с предыдущей версией новый MAN Lion’s Coach способен принимать на себя на 50% больше энергии удара, чем прежде.

Важный нюанс заключается в том, что все автобусы MAN Lion’s Coach поставляются в Россию с уже установленной и настроенной на заводе навигационной системой ЭРА ГЛОНАСС.

MAN Lion’s Coach является одним из самых титулованных туристических автобусов Европы, завоевав большое количество профессиональных наград. В 2017 году междугородный автобус MAN Lion’s Coach был высоко оценен профессионалами рынка, одержав победу в конкурсе Busworld Awards Competition завоевав приз Grand Coach Award, а также получив дополнительные награды в номинациях Comfort и Design. В начале 2018 года MAN Lion’s Coach становится победителем премии iF Design Award, одной из самых престижных премий международного дизайнерского форума iF International Forum Design в категории «Автомобили / Транспортные средства / Мотоциклы». MAN Lion’s Coach в 2018 году был признан «Лучшим туристическим автобусом года в России» по мнению главных редакторов российских изданий, посвященных тематике коммерческого транспорта.