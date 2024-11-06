Старт продаж Jetour X50 в России

В России начались продажи компактного кроссовера Jetour X50. Новинка поступила в дилерские центры бренда и доступна для приобретения по цене от 1 990 000 рублей. В компании сообщили, что модель ориентирована на сочетание выгодного соотношения цены и качества, привлекая внимание стильным дизайном и современным техническим оснащением.

Российским покупателям предложены три варианта комплектаций Jetour X50: Comfort, Elite и Luxury. Модель оснащается двумя вариантами двигателя: атмосферным 1,5-литровым мотором мощностью 113 л.с. и 1,5-литровым турбированным двигателем с отдачей 147 л.с. Турбированная версия идет в паре с 6-ступенчатой автоматизированной трансмиссией. В зависимости от выбора комплектации и двигателя цена кроссовера варьируется от 1 990 000 до 2 440 000 рублей.

Jetour X50 доступен в четырех цветах: черном, белом, сером и светло-сером. Внешний облик автомобиля привлекает внимание современным дизайном. В компании подчеркнули, что модель оснащена светодиодной оптикой и легкосплавными дисками, которые дополняют внешний стиль. В Jetour X50 прослеживаются стремительные линии решетки радиатора, подчеркивающие динамику дизайна.

В компании сообщили, что все автомобили Jetour X50 прошли комплексную адаптацию для эксплуатации в российских условиях. Кроссовер оснащен оцинкованным кузовом, что способствует защите от коррозии, и пакетом теплых опций для комфортного использования в зимний период. Среди прочих особенностей адаптации также упоминается увеличенный объем бачка стеклоомывателя, что может оказаться удобным для водителей в условиях длительных поездок.

Jetour X50 доступен в двух вариантах оформления интерьера — классическом черном и светло-сером. Салон отделан сиденьями из эко-кожи, что, по заявлению компании, обеспечивает высокий уровень комфорта для водителя и пассажиров. Центральным элементом управления является мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, которая поддерживает интеграцию с популярными платформами Apple CarPlay и Android Auto, позволяя водителям пользоваться удобными функциями навигации и развлечений.

Модель оснащена широким набором систем безопасности, которые, по словам представителей бренда, ориентированы на комфорт и защиту водителя и пассажиров при городских поездках. Jetour X50 включает активные системы, такие как ABS (антиблокировочная система тормозов) и ESP (электронная система стабилизации), а также пассивные элементы безопасности — подушки безопасности и система контроля давления в шинах, что способствует дополнительной безопасности на дороге.

В компании сообщили, что Jetour X50 ориентирован на молодых, активных людей, предпочитающих динамичный стиль и современные технологии. Кроссовер отличается компактными габаритами, которые составляют 4397 мм в длину и 1841 мм в ширину, что, по данным компании, обеспечивает комфортное перемещение в плотном городском трафике. При этом салон автомобиля остается одним из наиболее просторных в данном сегменте, предоставляя достаточно места для пассажиров.

Потенциальные покупатели Jetour X50 могут ознакомиться с моделью и записаться на тест-драйв в любом дилерском центре бренда на территории России. В пресс-релизе компании говорится, что подробная информация о наличии автомобилей размещена в разделе «Авто в наличии» на официальном сайте Jetour. Помимо этого, у покупателей есть возможность узнать о действующих программах и акциях, что может дополнительно упростить процесс выбора подходящей комплектации и оформить покупку.