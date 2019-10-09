Итоги первой российской экспедиции Lamborghini на Алтай

Участники за рулем суперспортивных кроссоверов Urus преодолели маршрут протяженностью более 700 км, пролегающий по бездорожью, а также через крутые перевалы и серпантины, глубокие ущелья и природные достопримечательности. Всего в путешествии приняли участие 100 человек в составе 6 групп.
«Lamborghini Urus безупречно справился с испытаниями, продемонстрировав превосходную управляемость, маневренность и яркие эмоции от вождения в любых условиях. Каждый из одиннадцати участвующих в экспедиции супер-SUV проехал более 4 000 км живописных дорог, доказав свою надежность и безопасность. За время экспедиции не возникло ни одной неисправности — каждый Urus уверенно прошел все этапы путешествия. Суммарный пробег всех суперспортивных кроссоверов составил более 50 000 км», — отметил глава марки Lamborghini в странах Восточной Европы и СНГ Константин Сычев.
C 2014 года www.amsrus.ru
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