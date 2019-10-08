Четвертый эпизод FCA «What’s Behind»: оптимизация аэродинамических характеристик

Четвертый эпизод рассказывает про аэродинамическую трубу в местечке Орбассано. Там проходит тестирование всех моделей FCA

Цель испытания – оптимизация аэродинамических характеристик. Способность автомобиля преодолевать сопротивление воздуха играет важную роль в экономии топлива и снижении выбросов углекислого газа

Аэродинамика связана не только с гоночными болидами, которые развивают экстремальную скорость. Эта способность важна и для тех машин, на которых мы ездим каждый день, особенно когда речь идет об экономии топлива

Для улучшения показателей, FCA тестирует свои автомобили в полноразмерной аэродинамической трубе, расположенной к югу от Турина в местечке Орбассано. Несмотря на то, что она была построена в 70-х годах прошлого века, труба соответствует современным требованиям и является одной из лучших в отрасли. Это связано с постоянной модернизацией.

Воздушный поток скоростью до 210 км/ч

Аэродинамическая труба выглядит, как реальная труба огромных размеров, внутри максимальная скрость движения воздуха достигает 210 км/ч. В Орбассано тестируются все производимые FCA автомобили: от городских малолитражек до коммерческих минивэнов. Испытателям необходимо оптимизировать аэродинамические характеристики каждого готовящегося к выходу на рынок автомобиля.

Однако если в реальном мире автомобиль движется самостоятельно, то в аэродинамической трубе он находится в неподвижном состоянии. Но под его колесами движется пол, а вокруг движется воздух. Так воспроизводятся условия, с которыми машина столкнется в реальности.

Сила воздуха

При испытаниях в аэродинамической трубе измеряется тормозное усилие, которое возникает в результате воздействия воздуха на автомобиль. Причем измерение производится с исключительной точностью. Для понимания поведения автомобиля, моделируются самые разнообразные движения воздуха. А вращающийся пол позволяет изменять положение машины относительно направления ветра.

Cоздание моделей в натуральную величину

Для испытаний создаются модели в масштабе 1:1. Эти модели должны содержать анализируемые детали от капота до бамперов и нижней части корпуса. Моторный отсек и воздухозаборники воспроизводятся с точностью 99% по отношению к оригиналу.

Помимо испытаний собственных автомобилей, FCA ежегодно тестирует автомобили конкурентов. Аэродинамическая труба используется и для тестирования продуктов, не имеющих прямого отношения к автомобильной промышленности. К примеру, с помощью данной трубы производители военной техники тестируют образцы на ветровое воздействие при скорости потока менее 100 км/ч.

Орбассано заслужил славу одного из немногих европейских центров, который позволяет проводить испытания полноразмерных моделей при высокой скорости ветра. В Италии у него нет конкурентов.

Реальному предшествует виртуальное

Физическим тестам предшествует виртуальная симуляция. Ее проведение возможно благодаря системе виртуального анализа CFD (Computational Fluid Dynamics). CFD позволяет создать компьютерную модель с максимально приближеными к реальности параметрами. Затем инженеры приступают к анализу поведения модели и только потом разрабатывают реальный образец. Виртуальный анализ проводится в постоянной связи с тестированием в аэродинамической трубе.