Четвертый эпизод FCA «What’s Behind»: оптимизация аэродинамических характеристик

Для улучшения показателей, FCA тестирует свои автомобили в полноразмерной аэродинамической трубе, расположенной к югу от Турина в местечке Орбассано. Несмотря на то, что она была построена в 70-х годах прошлого века, труба соответствует современным требованиям и является одной из лучших в отрасли. Это связано с постоянной модернизацией.
Аэродинамическая труба выглядит, как реальная труба огромных размеров, внутри максимальная скрость движения воздуха достигает 210 км/ч. В Орбассано тестируются все производимые FCA автомобили: от городских малолитражек до коммерческих минивэнов. Испытателям необходимо оптимизировать аэродинамические характеристики каждого готовящегося к выходу на рынок автомобиля.
Однако если в реальном мире автомобиль движется самостоятельно, то в аэродинамической трубе он находится в неподвижном состоянии. Но под его колесами движется пол, а вокруг движется воздух. Так воспроизводятся условия, с которыми машина столкнется в реальности.
При испытаниях в аэродинамической трубе измеряется тормозное усилие, которое возникает в результате воздействия воздуха на автомобиль. Причем измерение производится с исключительной точностью. Для понимания поведения автомобиля, моделируются самые разнообразные движения воздуха. А вращающийся пол позволяет изменять положение машины относительно направления ветра.
Для испытаний создаются модели в масштабе 1:1. Эти модели должны содержать анализируемые детали от капота до бамперов и нижней части корпуса. Моторный отсек и воздухозаборники воспроизводятся с точностью 99% по отношению к оригиналу.
Помимо испытаний собственных автомобилей, FCA ежегодно тестирует автомобили конкурентов. Аэродинамическая труба используется и для тестирования продуктов, не имеющих прямого отношения к автомобильной промышленности. К примеру, с помощью данной трубы производители военной техники тестируют образцы на ветровое воздействие при скорости потока менее 100 км/ч.
Орбассано заслужил славу одного из немногих европейских центров, который позволяет проводить испытания полноразмерных моделей при высокой скорости ветра. В Италии у него нет конкурентов.
Физическим тестам предшествует виртуальная симуляция. Ее проведение возможно благодаря системе виртуального анализа CFD (Computational Fluid Dynamics). CFD позволяет создать компьютерную модель с максимально приближеными к реальности параметрами. Затем инженеры приступают к анализу поведения модели и только потом разрабатывают реальный образец. Виртуальный анализ проводится в постоянной связи с тестированием в аэродинамической трубе.
C 2014 года www.amsrus.ru
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