Глава российской Госавтоинспекции расскажет, какие нововведения ожидают водителей

Какие нововведения в Правилах дорожного движения (ПДД) стоит ожидать водителям, что изменится при сдаче на права, как можно будет опротестовать результаты экзамена и стоит ли ждать внедрения электронных водительских удостоверений, рассказал в интервью ТАСС глава российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников

Михаил Юрьевич, в прошлом году и в начале этого говорилось об объединении экзаменов на права, речь идет о “городе” и “площадке”. Когда это планируется? Не передумали?

«В настоящее время проект постановления, который предусматривает изменения в правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, внесен на рассмотрение в правительство. Хочу сказать, что предлагаемые изменения направлены на проверку умений и навыков управления автомобилем, приобретенных кандидатом в водители в процессе обучения, в условиях реальной дорожной обстановки. Именно поэтому изменяются требования к маршрутам проведения экзаменов, которые должны содержать не только определенный набор улично-дорожной сети, дорожных знаков и разметки, но также могут включать в себя и закрытые площадки, автодромы и участки дорог с малоинтенсивным движением. Кроме того, изменяется подход к применению испытательных маршрутов — вместо проведения экзаменов по заранее определенной последовательности поворотов и разворотов, применяемой в настоящее время, их последовательность будет определяться экзаменатором в процессе экзаменов. При этом заранее будет определен и размещен в интернете и на информационных стендах подразделения перечень дорог, улиц или их участков, а также территорий, на которых будет проводиться практический экзамен.»

Можно ли будет оспорить результаты экзамена в случае несогласия?

«Да, проектом постановления вводится механизм аннулирования результатов проведенных экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена. Мы рассчитываем, что это позволит повысить качество оценки навыков и умений, приобретенных будущими водителями в процессе обучения в автошколе, а также сместить акцент на максимальную адаптацию к управлению автомобилем в реальных дорожных условиях.»

Неоднократно поднимался вопрос о том, что самокаты, моноколеса и гироскутеры необходимо признать отдельной категорией транспортных средств. Планирует ли ГИБДД это сделать?

«В последнее время электросамокаты, моноколеса и гироскутеры стали одними из самых популярных средств передвижения. В нашей стране участники дорожного движения, управляющие подобными устройствами, согласно ПДД, считаются пешеходами. И ответственность за нарушения правил несут такую же. Вместе с тем вопросы определения правового статуса участников дорожного движения, использующих для передвижения электромеханические устройства, актуальны не только для Российской Федерации, но и других стран. В настоящее время решение указанных проблем активно обсуждается на различных международных площадках. Кроме того, в настоящее время ФКУ “Научный центр безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации” проводится исследование, посвященное данной проблематике, которое предполагается завершить до конца 2019 года. Также на официальном сайте службы проводится соцопрос, участникам которого предлагается определить, есть ли необходимость определения правового статуса участников дорожного движения, которые используют электронные устройства для передвижения. По результатам проведенного опроса состоятся общественные обсуждения, в которых свое мнение выскажут представители экспертного и научного сообщества. В этой связи рассмотрение вопроса о внесении предполагаемых изменений в ПДД целесообразно будет осуществить по результатам упомянутых переговоров и исследований.»

В конце прошлого года сообщалось о возможном введении моратория на поправки в ПДД. Есть ли в этом сегодня необходимость?

«Госавтоинспекцией на постоянной основе проводится анализ, подготовка и редактирование правовых актов, регулирующих общественные отношения в области обеспечения безопасности дорожного движения. Вместе с тем мы поддерживаем не точечный, а комплексный подход по внесению изменений в указанные правовые акты, в том числе в ПДД. В настоящее время планируется внести поправки в ПДД для приведения их положений в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО. Так, перечень документов, предъявляемых водителем транспортного средства для проверки сотрудникам ГИБДД, дополняется новым положением. В соответствии с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как копию страхового полиса на бумажном носителе, так и в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве.»

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили продлить до 30 дней скидку на оплату дорожных штрафов. Как вы думаете, стоит ли продлевать или надо вовсе отменить скидку?

«Данные предложения в виде проекта федерального закона прорабатывались, предлагалось внести изменения в КоАП, предусматривающие возможность уплаты половины суммы наложенного административного штрафа за правонарушения в области дорожного движения не позднее 30 дней со дня вступления в силу постановления о наложении штрафа. Предлагаемые новеллы не были поддержаны, так как не были приведены убедительные аргументы, подтверждающие необходимость внесения проектируемых изменений, а также отсутствовал анализ правоприменительной практики на всей территории России. Но хочу сказать, что добровольная уплата штрафа в размере половины назначенной суммы зарекомендовала себя с положительной стороны, благодаря ей водители самостоятельно стараются оперативно отслеживать свои штрафы и оплачивать в установленный срок.»

Михаил Юрьевич, планируется ли принять какие-то меры в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок?

«Да, в настоящее время прорабатывается вопрос установления “тотального” контроля за движением автобусов и состоянием водителей с использованием системы мониторинга пассажирских перевозок, разрабатываемой Минтрансом России. Кроме того, в соответствии с новым законом о техническом осмотре, который вступает в силу 8 июня 2020 года, сотрудники Госавтоинспекции будут участвовать в проведении технического осмотра автобусов.»

В продолжение этого вопроса: не так давно говорилось об оснащении автобусов дополнительными системами безопасности, могут ли они появиться в ближайшее время?

«На этот вопрос отвечу так, что в настоящее время Минпромторгом России и Росстандартом изучаются возможности совершенствования конструкции выпускаемых в обращение на территории РФ автобусов в части развития систем активной и пассивной безопасности, контроля скорости движения, в целях компенсации ошибок человека при управлении данной категорией транспортных средств техническими решениями. Но когда появятся такие автобусы — говорить пока рано.»

Михаил Юрьевич, неоднократно заявлялось, что в 2020 году появятся электронные водительские удостоверения. Разработана ли уже соответствующая техническая база для нововведения?

«Да, в настоящее время прорабатывается инициатива внедрения электронных водительских удостоверений. Одним из возможных вариантов реализации данной новации предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости Сразу хочу сказать, что в случае реализации этого проекта электронное водительское удостоверение станет альтернативой привычному удостоверению. При этом в случае необходимости выезда за границу или желания иметь пластиковое водительское удостоверение его можно будет оформить и в обычном виде, как сейчас.»

Когда мы можем ожидать это нововведение?

«О точных сроках возможного внедрения электронных водительских удостоверений на данный момент говорить преждевременно, поскольку еще предстоит провести модернизацию задействованного для оформления водительских удостоверений оборудования, а также внести необходимые изменения в действующие нормативные правовые акты, регламентирующие порядок выдачи водительских прав.»

Госавтоинспекция не раз заявляла, что хотела бы получить доступ к базам данных Министерства здравоохранения по людям с противопоказаниями к вождению. Ответил ли Минздрав на данную просьбу?

«МВД России уже разработан проект федерального закона, который предусматривает закрепление полномочий МВД и Минздрава России по обмену сведениями о медицинских заключениях о наличии или отсутствии у водителей медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортными средствами. Обмен будет осуществляться в электронной форме путем межведомственного электронного взаимодействия. Сейчас законопроект внесен в правительство. Госавтоинспекции для реализации своих полномочий требуется лишь констатация факта наличия или отсутствия у гражданина выявленных медицинских противопоказаний или медицинских ограничений к управлению транспортным средством без раскрытия истории болезни. Также мы вышли с предложением в правительство об оформлении медицинской справки водителя после прохождения ежегодной диспансеризации населения в рамках нацпроекта “Здравоохранение”»

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