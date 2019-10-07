Начала работу новая сервисная станция для автомобилей Mercedes-Benz

Начала работу новая сервисная станция по обслуживанию легковых и малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz «Автоимпорт» в Липецке (сервисное подразделение официального дилерского центра ООО «МБ Рязань»)

Сервисная станция оснащена профессиональным оборудованием, специалисты подготовлены в соответствии со стандартами Mercedes-Benz

Теперь у владельцев автомобилей Mercedes-Benz появился новый сервисный партнер в Липецке. С июля 2019 г. «Автоимпорт» осуществляет весь спектр услуг по послепродажному обслуживанию (включая гарантийный и кузовной ремонт), а также по продаже автомобилей Mercedes-Benz Certified

Сервисная станция «Автоимпорт» оснащена самым современным оборудованием, которое позволяет не только производить регламентное обслуживание, но и выполнять полный спектр ремонтных работ. В сервисной зоне находятся 7 рабочих постов, включая выделенный пост сервисной приемки, пост для приемки коммерческого транспорта, а также пост для установки дополнительного оборудования. Обслуживанием клиентов занимается команда из 20 профессионалов высокого класса. Пропускная способность сервиса составляет 10 автомобилей в день.

Площадь станции составляет более 1000 м2 и включает шоурум на 5-6 автомобилей с пробегом, которые реализуются по программе Mercedes-Benz Certified. Обратившись к «Автоимпорт», клиент получает высококлассный сервис Mercedes-Benz, оригинальные запасные части и ремонт, произведенный в четко установленные сроки. На станции также реализована программа мобильности для клиентов на время ремонта. На втором этаже сервисной станции имеется зона отдыха, что позволяет клиентам сервисной станции с комфортом ожидать завершение ремонта своего автомобиля.

Торжественная церемония открытия станции состоялась в октябре 2019 г. К открытию было приурочено проведение товарищеского матча по хоккею с шайбой Ночной Хоккейной Лиги между командами официального дилерского центра «Мерседес-Бенц» в Рязани – «МБ Рязань» и «ДСК Липецк», которая закончилась победой команды «МБ Рязань» со счетом 6:3.