Водители с вновь выявленными заболеваниями должны будут проходить внеплановое медосвидетельствование

Граждане с возникшими в период действия водительских прав противопоказаниями к управлению автомобилем будут направляться на внеочередные освидетельствования, иначе их права могут быть аннулированы

Соответствующие изменения в федеральный закон “О безопасности дорожного движения” подготовили МВД и Минздрав РФ. Как сообщает “Интерфакс”, законопроект, в частности, предусматривает создание единой электронной базы, в которую будет вноситься информация о водителях, приобретших медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами до истечения срока действия водительского удостоверения.

“При выявлении у водителя заболеваний или состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями к управлению транспортными средствами, информация об этом будет фиксироваться в медицинской информационной системе и предоставляться в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, а водитель будет направляться на прохождение в течение одного месяца внеочередного обязательного медицинского освидетельствования”, – рассказали в МВД РФ.

Если наличие таких заболеваний подтвердится, либо водитель не явится на внеочередное обязательное медицинское освидетельствование, то информация об этом поступит в МВД России для последующего аннулирования водительского удостоверения.

Помимо этого, российским водителям при замене прав больше не потребуется предоставлять бумажные справки о состоянии здоровья, результаты медосвидетельствования также будут храниться в электронной базе. Поправки в законодательстве позволят формировать водительское медицинское заключение в форме электронного документа.

“При этом его бумажный аналог может быть дополнительно выдан владельцу по его желанию. Таким образом, при получении или замене водительского удостоверения необходимость представления медицинского заключения в бумажном виде не потребуется – всю необходимую информацию о прохождении обязательного медицинского освидетельствования Госавтоинспекция сможет запросить через систему межведомственного электронного взаимодействия”, – пояснили в ведомстве.

По мнению авторов законопроекта, “нововведения позволят исключить возможность допуска к управлению транспортными средствами водителей, имеющих к этому медицинские противопоказания, что окажет положительное влияние на безопасность дорожного движения”.

Как отметил в октябре премьер РФ Дмитрий Медведев, в ряде случаев ДТП происходят из-за лиц, которые садятся за руль, имея прямые медицинские противопоказания или ограничения. По его словам, единая информационная база, где бы собирались сведения о таких водителях, могла бы снизить потенциальную опасность подобного рода вождения. Подготовка законопроекта идет уже с 2016 года.