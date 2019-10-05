Начались продажи комплексной домашней системы от Mitsubishi

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) начала ограниченные продажи Dendo DRIVE HOUSE (DDH) – домашней системы на базе V2H(Vehicle to Home) – в Японии c октября 2019 года

MMC анонсировала концепцию и план запуска пакетного сервиса DDH на Женевском автосалоне в марте 2019 года. Это первые продажи DDH в мире, но в дальнейшем MMC планирует продажи и на зарубежных рынках.

DENDO DRIVE HOUSE

DDH – это комплексная система, состоящая из электромобиля Mitsubishi (EV) или подключаемого гибридного автомобиля (PHEV), двунаправленного зарядного устройства, солнечных панелей и домашней батареи. Данная система предназначена для удобной интеграции в качестве части дома.

Пакет услуг позволяет клиентам заряжать свои EV/PHEV дома, используя солнечную энергию, и поставлять электроэнергию из своего EV/PHEV обратно в дом. DDH помогает клиентам сэкономить на расходах на электроэнергию и использовать его в качестве аварийного источника питания. Доступный в дилерских центрах MMC, DDH предоставляет полный набор услуг, включая, продажу, установку и послепродажное обслуживание компонентов системы.

Преимущества DENDO DRIVE HOUSE (DDH)

Клиенты могут внести свой вклад в создание общества, использующего технические средства с низким выбросом углерода, используя электроэнергию, вырабатываемую солнечными панелями для питания бытовых приборов или для обеспечения их энергией EV/PHEV

DDH обеспечивает надежный источник аварийного электропитания который может снабдить энергией от EV/PHEV или аккумуляторной батареи для того чтобы запустить приборы в доме

DDH предлагается в качестве комплексного пакета в дилерских центрах Mitsubishi, что упрощает для клиента приобретение всех компонентов системы вместе и обеспечивает их совместимость

MITSUBISHI MOTORS работает над тем, чтобы сделать жизнь общества более устойчивой и удобной благодаря электрификации транспортных средств и дома. С DDH, использование электротранспорта обеспечивает не только мобильность, но и приносит пользу в припаркованном состоянии, так как автомобили теперь могут быть интегрированы с домом. DDH – это предложение, которое привносит новый вид ценности в электрификацию транспортных средств.