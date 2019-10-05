Начались продажи комплексной домашней системы от Mitsubishi

Начались продажи комплексной домашней системы от Mitsubishi
Октябрь 05 10:11 2019

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION (MMC) начала ограниченные продажи Dendo DRIVE HOUSE (DDH) – домашней системы на базе V2H(Vehicle to Home) – в Японии c октября 2019 года

MMC анонсировала концепцию и план запуска пакетного сервиса DDH на Женевском автосалоне в марте 2019 года. Это первые продажи DDH в мире, но в дальнейшем MMC планирует продажи и на зарубежных рынках.

DENDO DRIVE HOUSE

DDH – это комплексная система, состоящая из электромобиля Mitsubishi (EV) или подключаемого гибридного автомобиля (PHEV), двунаправленного зарядного устройства, солнечных панелей и домашней батареи. Данная система предназначена для удобной интеграции в качестве части дома.

Пакет услуг позволяет клиентам заряжать свои EV/PHEV дома, используя солнечную энергию, и поставлять электроэнергию из своего EV/PHEV обратно в дом. DDH помогает клиентам сэкономить на расходах на электроэнергию и использовать его в качестве аварийного источника питания. Доступный в дилерских центрах MMC, DDH предоставляет полный набор услуг, включая, продажу, установку и послепродажное обслуживание компонентов системы.

Преимущества DENDO DRIVE HOUSE (DDH)

  • Клиенты могут внести свой вклад в создание общества, использующего технические средства с низким выбросом углерода, используя электроэнергию, вырабатываемую солнечными панелями для питания бытовых приборов или для обеспечения их энергией EV/PHEV
  • DDH обеспечивает надежный источник аварийного электропитания который может снабдить энергией от EV/PHEV или аккумуляторной батареи для того чтобы запустить приборы в доме
  • DDH предлагается в качестве комплексного пакета в дилерских центрах Mitsubishi, что упрощает для клиента приобретение всех компонентов системы вместе и обеспечивает их совместимость

MITSUBISHI MOTORS работает над тем, чтобы сделать жизнь общества более устойчивой и удобной благодаря электрификации транспортных средств и дома. С DDH, использование электротранспорта обеспечивает не только мобильность, но и приносит пользу в припаркованном состоянии, так как автомобили теперь могут быть интегрированы с домом. DDH – это предложение, которое привносит новый вид ценности в электрификацию транспортных средств.

На тему:

  Article "tagged" as:
Dendo Drive HouseMitsubishiЯпония
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Жители Владивостока прикинулись автобусом чтобы пройти по Золотому мосту

Жители Владивостока прикинулись автобусом чтобы пройти по Золотому мосту 0

Новые шины для смешанных условий эксплуатации дополняют линейку шин Hankook SmartWork

Новые шины для смешанных условий эксплуатации дополняют линейку шин Hankook SmartWork 0

Представлен первый в мире сканер отпечатков пальцев для автомобилей

Представлен первый в мире сканер отпечатков пальцев для автомобилей 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.