Бесплатный проезд по платным трассам для газомоторных автомобилей

Соответствующий законопроект направило в правительство РФ Российское газовое общество

Российское газовое общество (РГО) направило в правительство законопроект, предполагающий право бесплатного проезда по платным трассам для монотопливных газомоторных автомобилей. Кроме того, от платы за пользование федеральными дорогами могут быть освобождены газомоторные грузовики, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

«Проект закона о преференциях для большегрузных автомобилей на газомоторном топливе направлен на имя заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака», – сообщили в РГО. «Предлагается дать право на бесплатный проезд по федеральным автомобильным дорогам общего пользования газомоторным грузовикам категории 3, всем видам монотопливных газомоторных автомобилей – право на бесплатный проезд по платным автомобильным дорогам и платным участкам автомобильных дорог.»

В организации пояснили, что законопроект разработан РГО совместно с отраслевыми экспертами и компаниями. Кроме того, в Российском газовом обществе подготовили два дополнительных законопроекта по развитию газомоторки в РФ. Согласно первому, допускается предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка юридическому лицу для размещения газомоторных автозаправочных станций, а также для размещение объектов по производству СПГ. Во втором законопроекте речь идет о дополнительном информировании потребителей об энергоэффективности транспортных средств на газомоторном топливе и организации выставок такого транспорта.

«По мнению компаний, работающих в сфере газомоторки и отраслевых экспертов, такой пакет изменений в законодательную базу позволит дополнительно стимулировать и развитие инфраструктуры газомоторной отрасли, и развитие транспорта, и интерес пользователей к таким автомобилям. Расширение применения газа как моторного топлива – это путь к улучшению экологической обстановки в городах и вдоль федеральных трасс, развитию внутреннего рынка газа и самых современных российских технологий. Прошу поддержать, Дмитрий Николаевич (вице-премьер Дмитрий Козак)», – сказал президент РГО Павел Завальный вице-премьеру Дмитрию Козаку во время совещания в рамках Российской энергетической недели (РЭН).

Ранее в ходе РЭН Козак отмечал, что предусмотренных средств в размере 50 млрд рублей не хватит для расширения географии мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива.