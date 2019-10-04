Одна из крупнейших транспортных компаний приобрела новые микроавтобусы Mercedes-Benz

В салоне Sprinter Tourist 19 пассажиров ощутят комфорт: анатомические сиденья «Люкс» с подлокотниками, полки для ручной клади с блоками индивидуального освещения, шторки на окнах, дополнительный отопитель и кондиционер. Задний ряд сидений поднят, за счет чего появилось больше места для багажа.
«Последнее время мы видим рост спроса в сегменте высококачественных туристических групповых перевозок. Именно поэтому мы решили приобрести 30 микроавтобусов. Многолетний положительный опыт эксплуатации автомобилей Mercedes-Benz и клиентоориентированный подход дилерского центра «Звезда Столицы» сыграли решающую роль при принятии решения», – говорит Максим Розенберг, генеральный директор ООО «БИЗНЕСБАС».
«Микроавтобусы Mercedes-Benz Sprinter могут служить наглядным примером успешного сотрудничества в сфере экономики между Россией и Германией. Произведенные в немецком Дюссельдорфе автомобили затем переоборудуются российской компанией-кузовостроителем «Луидор». При этом для нового поколения Sprinter уже предусмотрены готовые решения, а также дополнительные возможности индивидуализации и повышения комфорта пассажиров», – отмечает Мартин Пфаннкухен, директор по маркетингу и продажам малотоннажных автомобилей АО «Мерседес-Бенц РУС».
C 2014 года www.amsrus.ru
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