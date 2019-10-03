Вечеринка «Формулы-1» в Сочи и премьера от Mercedes-Benz

AMG Lounge открыл свои двери для гостей Гран-при «Формулы-1»

В рамках вечеринки Star Night состоялась российская премьера Mercedes-Benz GLS

Гонка Гран-при «Формулы-1» завершилась победой Льюиса Хэмилтона

Абсолютно новый AMG Lounge радушно встретил гостей «Форумлы-1» и стал центром притяжения для самых преданных болельщиков, а также гостей, которые особенно ценят комфорт и стиль

Поклонники марки и гости Mercedes-Benz Star Night также получили уникальную возможность первыми в России увидеть новый внедорожник Mercedes-Benz GLS, представить который приехали пилоты команды Mercedes-AMG Petronas Motorsport Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.

Фееричным завершением официальной вечеринки «Формулы-1» в Сочи Mercedes-Benz Star Night стало выступление всемирно известного британского исполнителя Крейга Дэвида.

Гонка Гран-при российского этапа «Формулы-1» завершилась победой британского пилота команды Mercedes-AMG Petronas Motorsport Льюиса Хэмилтона. Данная победа на Формуле 1 стала для него 82-ой по счету, 9-ой в 2019 году, и 4-ой на автодроме в Сочи. По итогам Гран-при в России Льюис Хэмилтон набрал 322 очка в личном зачете, а его партнер по команде Валттери Боттас, который пришел к финишу вторым, 249 очков.