Вечеринка «Формулы-1» в Сочи и премьера от Mercedes-Benz

Поклонники марки и гости Mercedes-Benz Star Night также получили уникальную возможность первыми в России увидеть новый внедорожник Mercedes-Benz GLS, представить который приехали пилоты команды Mercedes-AMG Petronas Motorsport Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас.
Фееричным завершением официальной вечеринки «Формулы-1» в Сочи Mercedes-Benz Star Night стало выступление всемирно известного британского исполнителя Крейга Дэвида.
Гонка Гран-при российского этапа «Формулы-1» завершилась победой британского пилота команды Mercedes-AMG Petronas Motorsport Льюиса Хэмилтона. Данная победа на Формуле 1 стала для него 82-ой по счету, 9-ой в 2019 году, и 4-ой на автодроме в Сочи. По итогам Гран-при в России Льюис Хэмилтон набрал 322 очка в личном зачете, а его партнер по команде Валттери Боттас, который пришел к финишу вторым, 249 очков.
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