Горячий Brest Bike Festival прошел в Бресте

В Бресте жара во всех смыслах этого слова. Колорита сегодняшнему и без того яркому дню добавляет долгожданный Brest Bike Festival International.

Мероприятие, собирающее из года в год тысячи байков и считающееся одним из лучших в стране, стартовало еще вчера. Но первый день, как водится, разминочный. Сегодня же — основная часть байк-праздника, который надолго запомнится участникам, приехавшим из двух десятков стран, и жителям города. Солидные байки, счастливые люди, атмосфера свободы — в фоторепортаже Onliner.

В официальных группах Brest Bike Festival в соцсетях можно наблюдать, как по мере приближения к дню икс нарастало волнительное нетерпение будущих участников: еще находясь на «базе» (в Питере, Курске, Калининграде и других городах), байкеры уже начинали скидывать фото своих мотоциклов, готовых вот-вот рвануть в сторону белорусской границы. Впрочем, заблаговременная подготовка не была лишней — говорят, еще в марте все места для проживания в лагере «Орленок», который стал главной ареной феста, были забронированы. Так что тем, кто поздно очнулся, предлагалось разместиться в 3—8 километрах от главной площадки, а то и поискать квартиру в Бресте. К слову, жилье на время Brest Bike Festival в областном центре заметно подорожало. Зато установить палатку на территории лагеря можно бесплатно.

У всех, кто сейчас находится на территории Беларуси, есть возможность приобщиться к празднику (владеть мотоциклом вовсе не обязательно): при входе на территорию оздоровительного центра «Орленок» организована продажа входных билетов. Точнее, единого билета, который действует все дни (с 9:00 24 мая по 14:00 26 мая) и имеет фиксированную стоимость, независимо от того, как часто вы планируете появляться в «логове», — 30 рублей. Есть и «льгота»: для дам, имеющих водительские права категории «А», вход бесплатный.

Традиционный парад по Бресту и дальше начался сегодня примерно в 12:30 и продолжался около полутора часов. Маршрут: автодорога М1/Е30 (47-й километр) — ул. Московская — пр-т Машерова — ул. Зубачева — Варшавское шоссе — ул. 28 Июля — ул. Московская — парковка возле Ледового дворца.

Возле Ледового дворца началась развлекательная для горожан часть: выставка мототехники, показательные выступления мотокаскадеров, проведение конкурсов. Вечером же, когда байкеры и просто неравнодушные зрители вернутся в «Орленок», всех ждет большой концерт. На сцене выступят Вася Обломов, Пьер Эдель, «Гражданин Топинамбур», NIZKIZ, «Дай Дарогу!», «Госнадзор» (кавер-бэнд «Ленинград»). Не обойдется и без огненно-пиротехнического шоу.

В общем, все самое интересное на Brest Bike Festival International происходит сегодня (впрочем, это видно по фото). Завтра всех слетевшихся ждет зарядка и сердечное прощание до следующего года.

Источник