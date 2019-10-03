Серия осенних сервисных акций по специальным ценам от Suzuki

«СУЗУКИ МОТОР РУС» совместно с официальными дилерскими центрами объявляет серию осенних сервисных акций по специальным ценам

До 30 ноября 2019 года во всех дилерских центрах Suzuki проходит акция на комплексную замену щёток стеклоочистителя. Предложение включает в себя бесплатную замену двух или трех щёток стеклоочистителя, а также зимний концентрат стеклоомывателя в подарок.

Владельцы автомобилей Suzuki старше трёх лет могут воспользоваться специальным предложением по замене передних тормозных колодок и осмотру подвески на подъемнике по цене от 5070 рублей. Акция действует по 31 декабря 2019 года.

До 31 декабря 2019 года все владельцы Suzuki могут пройти комплексную проверку по специальной цене. У официальных дилеров Suzuki за 499 рублей будут произведены осмотр подвески и рулевого управления на подъемнике, проверка износа колодок и дисков автомобиля, компьютерная диагностика электронных систем, проверка уровней технических жидкостей в подкапотном пространстве и состояния салонного и воздушного фильтров, проверка внутреннего и внешнего освещения, а также давления в шинах. При прохождении комплексной проверки клиентам будет предложен размораживатель стекол в подарок.