Детский хоспис получил автомобиль для мобильной помощи пациентам на дому

Марка Volkswagen и БФ Детский хоспис (СПб) подписали Договор, в соответствии с которым недавно открытому учреждению паллиативной медицинской помощи детям в городе Домодедово передан Volkswagen Polo

Автомобиль будет использоваться службой мобильной помощи на дому тяжело- и неизлечимо больным детям. Еще один Polo будет передан профильному учреждению в Саратове.

Партнерский проект Volkswagen и Детского хосписа «Поможем детям вместе!» имеет целью развитие сети мобильной паллиативной помощи детям, которые не могут пребывать в стационарах. Мобильные бригады специалистов будут оказывать помощь непосредственно в местах проживания тяжелобольных детей.