Детский хоспис получил автомобиль для мобильной помощи пациентам на дому

Автомобиль будет использоваться службой мобильной помощи на дому тяжело- и неизлечимо больным детям. Еще один Polo будет передан профильному учреждению в Саратове.
Партнерский проект Volkswagen и Детского хосписа «Поможем детям вместе!» имеет целью развитие сети мобильной паллиативной помощи детям, которые не могут пребывать в стационарах. Мобильные бригады специалистов будут оказывать помощь непосредственно в местах проживания тяжелобольных детей.
«Volkswagen Polo является одним из самых популярных автомобилей своего сегмента в России и известен тем, что создавался специально для российского рынка, с учетом подготовки для холодных климатических зон и пакета для плохих дорог. Оказывая поддержку службам мобильной помощи в рамках совместного проекта «Поможем детям вместе!», мы уверены, что Polo поможет значительно увеличить количество детей, получающих столь необходимую им и их семьям помощь», – отметил PR-директор марки Volkswagen Легковые автомобили в России Андрей Гордасевич.Основатель и руководитель Санкт-Петербургского Детского хосписа Александр Ткаченко в ходе вручения автомобилей сказал: «Мы благодарны марке Volkswagen за продемонстрированную социальную ответственность и поддержку наших усилий по созданию и развитию Всероссийской сети служб мобильной помощи тяжелобольным детям. С помощью этих автомобилей мы, безусловно, сможем помочь дополнительно тысячам детей и их семьям в Московской области, Саратове и Саратовской области».
«Volkswagen Polo является одним из самых популярных автомобилей своего сегмента в России и известен тем, что создавался специально для российского рынка, с учетом подготовки для холодных климатических зон и пакета для плохих дорог. Оказывая поддержку службам мобильной помощи в рамках совместного проекта «Поможем детям вместе!», мы уверены, что Polo поможет значительно увеличить количество детей, получающих столь необходимую им и их семьям помощь», – отметил PR-директор марки Volkswagen Легковые автомобили в России Андрей Гордасевич.
Основатель и руководитель Санкт-Петербургского Детского хосписа Александр Ткаченко в ходе вручения автомобилей сказал: «Мы благодарны марке Volkswagen за продемонстрированную социальную ответственность и поддержку наших усилий по созданию и развитию Всероссийской сети служб мобильной помощи тяжелобольным детям. С помощью этих автомобилей мы, безусловно, сможем помочь дополнительно тысячам детей и их семьям в Московской области, Саратове и Саратовской области».
C 2014 года www.amsrus.ru
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