Cadillac XT5 стал доступен по новой программе кредитования

Cadillac Россия объявляет о запуске новой программы кредитования с остаточным платежом, который позволяет существенно снизить ежемесячный платеж

Так, для Cadillac XT5 2019 производственного года в комплектации Luxury с учетом стоимости цвета (черный металлик) с рекомендованной розничной ценой 3 240 000 рублей, ежемесячный платеж составит 16 900 рублей. Срок погашения кредита – 36 месяцев.

В рамках новой программы, приближаясь к окончанию срока кредитования владельцу автомобиля предлагается несколько опций для погашения остаточного платежа на выбор. Например, можно обменять свой автомобиль Cadillac на новый по программе Trade – in, доплатив разницу в цене, либо оформив новый кредит; продолжить эксплуатацию автомобиля, продлив кредит еще на 2 года; оставить автомобиль при себе, выплатив остаточный платеж из собственных средств, а также продать автомобиль и оплатить остаточный платеж банку.

«Для удобства наших клиентов мы впервые запускаем на приобретение Cadillac кредитную программу с остаточным платежом. Эта программа позволяет приобрести новый автомобиль более высокого класса или комплектации, оставаясь при этом в рамках запланированного бюджета, либо существенно снизить ежемесячный платеж до двух раз по сравнению с классическим кредитом. Мы рассчитываем, что такое предложение будет интересно нашим текущим клиентам, а также привлечет к Cadillac новую аудиторию» – отметила Директор по маркетингу и связям с общественностью GM Россия Ольга Бурлакова.

Став мировым бестселлером, Cadillac XT5 сочетает в себе первоклассные технологические инновации, выразительный облик и натуральные премиальные материалы отделки салона. В России премиальный кроссовер предлагается с 3,6-литровым двигателем V6, с частичным отключением цилиндров. Все предложения розничного кредитования на автомобили Cadillac XT5 действуют в рамках программы Cadillac Finance.