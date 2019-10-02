Напряженное Гран-при России для команды Renault F1 Team

В напряженном Гран-при России команде Renault F1 Team удалось заработать одно очко благодаря десятому месту Нико Хюлькенберга. Даниэль Риккардо сошел с дистанции на 25-м круге из-за серьезного повреждения болида в инциденте на первом круге

Нико и Даниэль квалифицировались на шестом и десятом месте, соответственно, и команда возлагала большие надежды на эту гонку. После неудачного старта Нико откатился на три места назад, а из-за затянувшегося пит-стопа он вылетел за пределы первой десятки. Очередная неудача постигла его после ввода режима виртуального автомобиля безопасности, который позволил другим гонщикам заехать в боксы и улучшить свои позиции, тем не менее Нико не бросил борьбу и смог финишировать десятым.

Болид Даниэля был поврежден, он получил прокол заднего левого колеса в инциденте в 4-м повороте первого круга. Позднее выяснилось, что повреждение было намного серьезнее и привело к огромной потере аэродинамики и устойчивости автомобиля. Он не смог принять участие в борьбе, и команда сняла его с гонки.

Нико Хюлькенберг, стартовал 6-м, финишировал 10-м: «Гонка меня разочаровала, ведь автомобиль заслуживал более высокого места. Все неприятности, которые могли случиться, сегодня случились: плохой старт, заминка на пит-стопе и неудачное по времени введение режима виртуального автомобиля безопасности. Очень жаль, ведь мы могли рассчитывать на большее. Я чувствовал себя комфортно за рулем болида в течение выходных, поэтому обидно довольствоваться лишь одним очком. Команды в середине пелотона идут очень плотно, и такая ситуация сохранится до конца сезона. Нам придется отчаянно бороться за каждое очко во всех оставшихся гонках.»