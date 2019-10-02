Напряженное Гран-при России для команды Renault F1 Team

Нико и Даниэль квалифицировались на шестом и десятом месте, соответственно, и команда возлагала большие надежды на эту гонку. После неудачного старта Нико откатился на три места назад, а из-за затянувшегося пит-стопа он вылетел за пределы первой десятки. Очередная неудача постигла его после ввода режима виртуального автомобиля безопасности, который позволил другим гонщикам заехать в боксы и улучшить свои позиции, тем не менее Нико не бросил борьбу и смог финишировать десятым.
Болид Даниэля был поврежден, он получил прокол заднего левого колеса в инциденте в 4-м повороте первого круга. Позднее выяснилось, что повреждение было намного серьезнее и привело к огромной потере аэродинамики и устойчивости автомобиля. Он не смог принять участие в борьбе, и команда сняла его с гонки.
Нико Хюлькенберг, стартовал 6-м, финишировал 10-м: «Гонка меня разочаровала, ведь автомобиль заслуживал более высокого места. Все неприятности, которые могли случиться, сегодня случились: плохой старт, заминка на пит-стопе и неудачное по времени введение режима виртуального автомобиля безопасности. Очень жаль, ведь мы могли рассчитывать на большее. Я чувствовал себя комфортно за рулем болида в течение выходных, поэтому обидно довольствоваться лишь одним очком. Команды в середине пелотона идут очень плотно, и такая ситуация сохранится до конца сезона. Нам придется отчаянно бороться за каждое очко во всех оставшихся гонках.»
Даниэль Риккардо, стартовал 10-м, сход: «К сожалению, гонка для меня закончилась практически уже на старте. Повреждения машины оказались слишком серьезными, и продолжать борьбу стало бессмысленно. После достаточно хаотичного 2-го поворота я сместился на внутренний радиус 4-го поворота, где, мне казалось, будет безопасно. Но произошел контакт, я получил прокол колеса и повреждение днища. Я приложу все усилия, чтобы в дальнейшем квалифицироваться выше и снизить вероятность таких инцидентов. Я несу ответственность за своё выступление в квалификации, но в момент столкновения в гонке от меня уже ничего не зависело.»Сириль Абитбуль, директор команды: «Сегодняшний результат нас разочаровал. После летнего перерыва мы хорошо проводим квалификации и оба наших болида попадают в первую десятку. Но в трех гонках из четырех, обстоятельства складывались против нас, и сегодня это повторилось вновь. Из-за столкновения на первом круге Даниэль получил серьезное повреждение и в итоге сошел с дистанции, а на результат Нико сильно повлиял затянувшийся первый пит-стоп и неудачный момент для виртуального автомобиля безопасности, когда соперники впереди смогли заехать в боксы, а он потерял несколько мест. Конечно, легко списать все на обстоятельства, но нельзя просто рассчитывать на удачу. Мы должны лучше работать и обеспечивать более высокие стартовые позиции для пилотов. У нас быстрый болид, и он поможет реализовать эту задачу.»
Даниэль Риккардо, стартовал 10-м, сход: «К сожалению, гонка для меня закончилась практически уже на старте. Повреждения машины оказались слишком серьезными, и продолжать борьбу стало бессмысленно. После достаточно хаотичного 2-го поворота я сместился на внутренний радиус 4-го поворота, где, мне казалось, будет безопасно. Но произошел контакт, я получил прокол колеса и повреждение днища. Я приложу все усилия, чтобы в дальнейшем квалифицироваться выше и снизить вероятность таких инцидентов. Я несу ответственность за своё выступление в квалификации, но в момент столкновения в гонке от меня уже ничего не зависело.»
Сириль Абитбуль, директор команды: «Сегодняшний результат нас разочаровал. После летнего перерыва мы хорошо проводим квалификации и оба наших болида попадают в первую десятку. Но в трех гонках из четырех, обстоятельства складывались против нас, и сегодня это повторилось вновь. Из-за столкновения на первом круге Даниэль получил серьезное повреждение и в итоге сошел с дистанции, а на результат Нико сильно повлиял затянувшийся первый пит-стоп и неудачный момент для виртуального автомобиля безопасности, когда соперники впереди смогли заехать в боксы, а он потерял несколько мест. Конечно, легко списать все на обстоятельства, но нельзя просто рассчитывать на удачу. Мы должны лучше работать и обеспечивать более высокие стартовые позиции для пилотов. У нас быстрый болид, и он поможет реализовать эту задачу.»
C 2014 года www.amsrus.ru
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