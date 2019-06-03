В Шэньчжэне презентовали самый большой пикап Great Wall P-Series

В Шэньчжэне презентовали самый большой пикап Great Wall P-Series
Июнь 03 20:04 2019

На международном автосалоне в Шэньчжэне представлена серийная модификация самого большого пикапа Great Wall P-серии.

Новинка будет продаваться по всему миру. Ежегодно на заводах компании планируют выпускать более 200 тысяч таких машин. Линейка комплектаций будет включать и грузовые версии с одинарной кабиной, и роскошные варианты исполнения для поклонников активного отдыха.

Пикапы Great Wall P-Series во внедорожных модификациях оснащаются многорычажной задней подвеской и блокировками всех дифференциалов. Бюджетные модели получат неразрезной задний мост, монопривод и рессорную заднюю подвеску.

Great Wall P-Series

Фото: njcar.ru

Под капотом Great Wall P-Series установят бензиновые и дизельные агрегаты мощностью от 180 до 240 л.с. в сочетании с 6-ступенчатой МКПП или 8-диапазонным автоматом от ZF.

Great Wall P-Series

Фото: njcar.ru

Автомобили построены на уникальной платформе, позволяющей оснащать грузовые внедорожники полностью электрической силовой установкой и системой автономного управления третьего уровня.

По предварительным данным, стоимость самого доступного пикапа P-серии в Поднебесной составит 109 900 юаней (около 1 040 000 рублей). Скорее всего, автомобиль будут продавать и в России.

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Автор

AMSRUS
AMSRUS

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