Бренды Haval и Xiaomi договорились о партнерстве

Делая ставку на исследования, передовые разработки, глобальные инновации, интеллектуальность и технологичность, бренды Haval и Xiaomi договорились о стратегическом партнерстве

Бренд Haval был представлен широкой аудитории в 2013 году, и уже через пять лет вошел в список топ-10 самых популярных автомобильных брендов в мире SUV. Компания Xiaomi была основана в 2010 году. Спустя четыре года бренд выпустил свою знаменитую линейку смартфонов Redmi, объем продаж которых всего за несколько лет перешагнул планку в 100 миллионов единиц. Компания Xiaomi не раз заявляла о своем намерении попасть в топ мировых производителей электронной продукции. В то же время бренд Haval четко нацелен достичь объема продаж в 2 миллиона автомобилей в год и стать SUV-брендом № 1 в мире в течение следующих пяти лет.

Молодые и амбициозные китайские бренды решили консолидировать усилия для совместного активного развития на российском рынке. В основу этого сотрудничества легли общие ценности и созвучная философия брендов Haval и Xiaomi — «Доступность инноваций и технологий».

Компании не спешат раскрывать все подробности сотрудничества, однако уже сейчас известно, что с 19 августа по 15 сентября Xiaomi проводила специальную акцию #MI_МЕЧТАЕМВМЕСТЕ, суперприз которой был лично доставлен главой российского подразделения Xiaomi Юй Мань на инновационном кроссовере Haval F7. В дальнейшей перспективе партнерство будет распространяться в том числе на крупные проекты, включая разработку новых продуктов.

«Xiaomi — наш надежный стратегический партнер. Мы уверены, что вместе нам удастся расширить свои горизонты в России и выйти на новые рубежи. Haval и Xiaomi сходятся во взглядах по многим идейным вопросам, и наши отношения будут построены на взаимовыгодной основе с высокой степенью доверия. Это партнерство позволит нашим брендам эффективнее задействовать имеющиеся ресурсы, развивать контакты и запускать новые высокотехнологичные проекты», — прокомментировал генеральный директор ООО «Хавейл Моторс Рус», Чэн Сяогуан.

Коллаборация Haval и Xiaomi — это первый на российском рынке альянс между китайскими компаниями, представляющими разные отрасли.