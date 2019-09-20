Новая зимняя шина MICHELIN X-Ice North 4 SUV для кроссоверов и вседорожников

Мишлен представляет новую шипованную шину MICHELIN X-Ice North 4 SUV, разработанную для кроссоверов и вседорожников, эксплуатация которых проходит в различных зимних условиях, включая самые суровые

Новинка зимнего сезона 2019-2020 MICHELIN X-Ice North 4 SUV – это уникальное предложение для владельцев кроссоверов и вседорожников, ценящих в зимний период вождения комфорт, безопасность и исключительный контроль на дороге.

Новая зимняя шипованная шина MICHELIN X-Ice North 4 SUV для кроссоверов и вседорожников отличается высоким уровнем эксплуатационных характеристик, благодаря которым поездка превращается в увлекательное и незабываемое путешествие.

Новинка MICHELIN X-Ice North 4 SUV – это:

№ 1 в торможении на льду и № 1 в управляемости на льду

низкий уровень шума

Структура рынка зимних шин для сегмента кроссоверов и вседорожников

Сегодня автомобиль становится наиболее часто выбираемым видом транспортом не только для передвижения по городу, но также для путешествий на дальние расстояния. Индустрия автотуризма активно развивается, а интерес к путешествиям по России растет с каждым годом. Вместе с тем увеличивается и доля сегмента SUV в автопарке: сегодня каждый 4-й автомобиль – это кроссовер или более тяжелый вседорожник. По оценке компании Мишлен, через 10 лет уже каждый 2-й автомобиль на дороге будет относиться к сегменту SUV. В 2018 году более 40% продаж новых автомобилей пришлось на кроссоверы и вседорожники.

Причиной выбора автомобиля сегмента SUV становится не только дань моде и общий тренд на рынке. Одной из ключевых причин при выборе кроссовера является его универсальность в эксплуатации, а также чувство защищенности, которое дарит этот автомобиль благодаря высокой посадке и хорошей обзорности. Приемлемая цена – это также одна из причин популярности и востребованности кроссоверов.

Однако какой бы не была причина выбора вседорожника, его владелец стремится все держать под контролем, именно поэтому 2/3 владельцев кроссоверов и вседорожников для уверенного вождения в зимний период предпочитают использование шипованных шин. Что же касается характеристик зимних шин, то основной фокус они уделяют сцепным свойствам шины на зимних дорогах, а именно на ледяном и снежном покрытиях.

Новая шина MICHELIN X-Ice North 4 SUV выводит характеристики мобильности и безопасности на совершенно новый уровень, обеспечивая уверенное и комфортное вождение на всех типах дорог – заснеженных, покрытых льдом, а также укатанным или подтаявшим снегом.

Протестированная независимой организацией Test World, новая зимняя шина MICHELIN для кроссоверов и вседорожников демонстрирует исключительные характеристики на льду, демонстрируя лидирующие позиции в своем сегменте:

№1 в торможении на льду

Тормозной путь MICHELIN X-Ice North 4 SUV в среднем на 1,8 м короче по сравнению с конкурентами.

№1 в управляемости на льду

Время прохождения круга MICHELIN X-Ice North 4 SUV в среднем на 2,4 с быстрее по сравнению с конкурентами.

Такого уровня характеристик удалось достичь благодаря использованию следующих инновационных технологий:

Более 300 шипов для сцепления на льду

При эксплуатации на скользких поверхностях именно шипы принимают на себя основную нагрузку. Новая зимняя шина MICHELIN X-Ice North 4 SUV содержит более 300 шипов для наиболее широких размеров, что в два раза больше по сравнению с шиной предыдущего поколения.

Новинка обеспечивает высочайший уровень сцепления на льду во время качения. Такой превосходный результат, достигнутый инженерами Мишлен, стал возможным не только за счет применения рекордного количества шипов, но также их расположения на протекторе, который был полностью переработан.

Особая форма шипа для сцепления и долговечности

Шины MICHELIN являются многократными Чемпионами мира раллийных гонок (WRC) с 1973 года, c начала проведения соревнований. Именно эти победы и вдохновили инженеров Мишлен на создание особой формы шипа для новой зимней шины MICHELIN X-Ice North 4 SUV. Новинка, эксплуатация которой будет проходить на дорогах общего пользования, получила технологию, испытанную на этапах мирового раллийного чемпионата WRC.

Шип для шины MICHELIN X-Ice North 4 SUV разработан с использованием элементов, используемых в шипах для шин мирового чемпионата WRC. Если обратить внимание на верхний фланец, то у нового шипа, как и у шипов в шинах для WRC, твёрдосплавную вставку держит специальный обод верхнего фланца, имеющий четкое предназначение. При соприкосновении с поверхностью шип отклоняется от своей первоначальной оси таким образом, что в контакте со льдом участвует не только твердосплавный элемент, но и часть корпуса шипа.

Данное обстоятельство снижает эффективность работы твёрдосплавной вставки. Применение же обода почти полностью предотвращает контакт корпуса шипа с поверхностью, помогает сердечнику максимально эффективно вгрызаться в лед. Благодаря своей форме новый шип улучшает сцепление шины MICHELIN X-Ice North 4 SUV на скользких поверхностях.

Так же как и шипы для шин, применяемых в чемпионате WRC, шип новинки MICHELIN X-Ice North 4 SUV, изготовлен на основе сплава из металла. Данная инновация позволила выровнять скорость износа шипа с износом резиновой смеси, его обхватывающей. Это привело к улучшению фиксации шипов в шине, а также их высокой ходимости в шине и стойкости к внешней агрессии.

Математический алгоритм размещения шипов для оптимального сцепления и комфортного уровня шума

Расположение шипов в шине было осуществлено с учетом улучшения тормозных показателей на льду и минимизации негативных последствий из-за возникающего шумового эффекта. Основной проблемой, с которой столкнулись инженеры Мишлен, размещая такое количество шипов в одной шине, стало потенциальное увеличение уровня шума при качении шины. Специальная математическая программа помогла оценить задачу по двум параметрам – влияние на сцепление и влияние на уровень шума. К сожалению, основные позиции для шипов, максимально влияющие на сцепление на льду, оказывают негативное влияние на уровень воспроизводимого шума. Поэтому цель примененной программы была в том, чтобы найти позицию для каждого шипа, оптимальную как с точки зрения сцепления, так и с точки зрения комфорта.

Доработанный протектор для широких размеров

Особое внимание при разработке протектора было уделено широким размерам, шириной от 255 мм. Для таких размеров было предусмотрено конструктивное изменение в виде добавления дополнительного блока в каждом секторе, образуя 6-ти реберное строение рисунка протектора. Это решение позволяет равномерно распределить нагрузку в пятне контакте, благодаря чему шина более плотно прижата к поверхности и обеспечивает тем самым большую эффективность в сцепных свойствах на любом типе зимнего покрытия.

Особая архитектура

Двойной каркас, используемый в шине MICHELIN X-Ice North 4 SUV, позволяет добиться высокой стойкости к повреждениям боковины и протектора, а также улучшенной управляемости для больших и тяжелых автомобилей с высоким центром тяжести. Благодаря внутреннему герметизирующему слою из морозостойкого материала эксплуатация зимней шины возможна даже при сверхнизких температурах.

Дизайн боковины шины

В шине применяется технология Premium touch, которая создает контрастность не некоторых участках боковины шины, преимущественно в зоне надписей марки и модели шины. Дизайн шины является важным атрибутом, который подчеркивает премиальность и статусность как самого автомобиля, так и его владельца. Данная технология будет применяться во всех размерах 18 посадочного диаметра и выше, а также в 2-х размерах 17 посадочного диаметра.