Toyota привезла в Россию корабль будущего

Toyota привезла в Россию первое в мире судно на водородных топливных элементах Energy Observer

17 июня Energy Observer зашел в порт Санкт-Петербурга и совершил 41-ю остановку в рамках североевропейского этапа своего кругосветного путешествия.

Energy Observer – это уникальная плавучая лаборатория. Она полностью автономна и самостоятельно производит всю необходимую для своих нужд энергию. Energy Observer построен на базе спортивного катамарана и оснащен инновационной силовой установкой, использующей три источника энергии (солнце, ветер и гидрокинетику) и две технологии хранения энергии (аккумуляторные батареи и водородные топливные элементы). Производство водорода для топливных элементов, созданных с использованием передовых разработок Toyota, происходит прямо на борту посредством электролиза забортной воды. Общая площадь солнечных панелей — 170 квадратных метров.

В 2017 году при поддержке Toyota Energy Observer отправился в 6-летнее кругосветное путешествие, во время которого посетит 50 стран и сделает 101 остановку. Экспедиция Energy Observer ставит перед собой сложную технологическую и научную задачу: протестировать в экстремальных условиях передовые технологии, которые создадут основу для энергетических сетей будущего и применение которых будет возможно на суше. Toyota рассматривает данный проект как уникальную возможность для дальнейшего совершенствования своих водородных технологий и укрепления лидирующих позиций компании в этой области.

Лидерство Toyota в водородных технологиях подкреплено 20-летним опытом в данной сфере. Toyota использует возможности водородных топливных элементов для обеспечения бесперебойного снабжения транспортных средств энергией как на суше, так и на море.

Так, в 2013 году Toyota представила публике первый в мире серийный седан с водородным двигателем Mirai. Этот инновационный автомобиль с бесшумным и экологичным двигателем не производит вредных выбросов в атмосферу: его выхлоп представляет собой чистую воду. Mirai олицетворяет одно из направлений мобильности будущего Toyota и с 2014 года продается в Японии, а с 2015 года – в США и Европе. Продажи Mirai во всем мире стремительно растут: от 2000 автомобилей в 2016 году и 3000 в 2017-м году до планируемых 30 тысяч автомобилей в год начиная с 2020 года. В рамках совместного проекта с французскими энергетиками Mirai уже используется в качестве такси в Париже, к концу 2020 года водородный таксопарк в городе будет расширен до 600 автомобилей.

Toyota лидирует в использовании водородных технологий не только в легковых автомобилях, но также в тяжелых грузовиках, легком коммерческом транспорте, автобусах и вилочных погрузчиках. Эти и многие другие передовые экологически чистые решения в сфере мобильности будущего можно будет увидеть в действии в 2020 году на Олимпийских играх в Токио, на которых компания Toyota выступает в качестве глобального партнера по мобильности. К началу Игр в японскую столицу прибудет и водородный Energy Observer в рамках своего кругосветного путешествия.

Водородные технологии являются лишь одним из направлений экологически чистой мобильности будущего, которые развивает Toyota. Компания занимает лидирующие позиции в мире и в сфере электрифицированных автомобилей, включая гибриды, подключаемые гибриды и аккумуляторные электромобили. Цель Toyota – к 2025 году произвести в общей сложности 5,5 млн транспортных средств на электрической тяге.