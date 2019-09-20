Началось серийное производство ŠKODA SUPERB iV

Plug-in гибридный ŠKODA SUPERB iV стал первым электрифицированным автомобилем чешского бренда

Новые plug-in гибридные модели производятся на той же линии, что и автомобили с обычными силовыми установками

С конвейера на заводе ŠKODA AUTO в городе Квасины сошел первый ŠKODA SUPERB iV

Чешский бренд инвестировал более 12 млн евро в подготовку предприятия к производству первой в истории марки электрифицированной модели. Новый ŠKODA SUPERB iV будет производиться только на заводе в Квасинах – на той же линии, что и все версии модели с двигателем внутреннего сгорания.

Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров ŠKODA, ответственный за производство и логистику: «Старт производства ŠKODA SUPERB iV для нашей компании – это большой шаг в будущее. В течение последних нескольких месяцев мы провели все необходимые приготовления для выпуска нашей первой plug-in гибридной модели в Квасинах, поэтому сегодняшнее событие – это также результат слаженной работы всей нашей команды».

ŠKODA AUTO инвестировала около 12 млн евро в подготовку завода, чтобы он соответствовал особым требованиям производства первой в истории ŠKODA электрифицированной модели. Так, были модернизированы кузовной цех и сборочные линии. Благодаря этому новый SUPERB iV может выпускаться на той же линии, что и версии модели с двигателем внутреннего сгорания. Поскольку у вариаций с разными силовыми установками различается конструкция днища кузова, некоторое оборудование в кузовном цехе необходимо было адаптировать.

Помещение, которое используется для контроля качества, также подверглось кардинальным изменениям: рабочие места были переоборудованы для производства и проверки автомобилей в рамках процесса. На сборочной линии также установили дополнительный контейнер для рам шасси, а также манипулятор для высоковольтных и 12-вольтных батарей.

Кроме того, ŠKODA AUTO провела для персонала ряд тренингов, касающихся производства электромобилей. Для этого чешский бренд построил новый учебный центр на заводе в Квасинах, где уже почти 5 500 сотрудников прошли дополнительное обучение.

Начало новой эры: plug-in гибридный ŠKODA SUPERB iV

Новый ŠKODA SUPERB iV оснащается бензиновым двигателем 1.4 TSI и электромотором, которые суммарно развивают мощность 218 л.с. (160 кВт). Общий запас хода автомобиля составляет до 930 км, а исключительно на электротяге SUPERB iV способен проехать до 56 км по циклу WLTP. Гибридная силовая установка доступна для комплектаций Ambition и Style, а также для версий SUPERB SPORTLINE и SUPERB L&K. Мировая премьера нового ŠKODA SUPERB iV и суббренда iV состоялась в мае в столице Словакии, городе Братиславе. Старт продаж новой модели намечен на начало 2020 года.

Обновленный ŠKODA SUPERB выпускается на заводе в Квасинах с июля 2019 года. Помимо флагмана чешского бренда, здесь также производятся модели SUV ŠKODA KAROQ и ŠKODA KODIAQ. В 2018 году на заводе в Квасинах впервые было выпущено свыше 300 000 автомобилей. Численность персонала завода составляет около 9 000 человек.